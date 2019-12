Marius Croitoru, antrenor FC Botoșani: "Este dorinţa vestiarului să nu fie amânat meciul cu CFR Cluj"

Tehnicianul echipei FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat, joi, că a fost dorinţa jucătorilor ca meciul cu CFR Cluj să nu fie amânat şi a subliniat că în România există un singur exemplu de investiţie în fotbal, cel al lui Gheorghe Hagi, potrivit News.ro.

“M-a sunat domnul Iftime, mi-a spus: M-au sunat cei de la Cluj dacă amânăm meciul sau nu. M-am dus în vestiar, am întrebat băieţii. Răspunsul lor a venit pe un fond de supărare, pentru că au fost ceva restanţe la transfer. Este dorinţa vestiarului, îi aşteptăm să vină la Botoşani, ne-au bătut cu echipa a doua, ne-au dat patru. Trebuie să ne uităm un pic peste umăr la vecinii noştri să vedem ce înseamnă importanţă naţională. Noi nu suntem în stare să investim în ţara noastră. Un singur exemplu avem, Gică Hagi, şi lumea se poartă cum se poartă cu el”, a spus Croitoru la Digi Sport.





În ceea ce priveşte partida cu CSU Craiova, pierdută cu scorul de 1-3, tehnicianul a declarat că scorul nu reflectă realitatea din teren. “Am fost naivi şi plătim tribute la 20-25 de minute care, nu ştiu... Nu aveam de ce să ne temem. Ne-am temut puţin de joc, după care în a doua repriză am învăţat ceva. Din punctul meu de vedere suntem o echipă mai bună decât Craiova şi am dovedit în a doua repriză în care am dominat. Felicit Craiova pentru primele 20 de minute. Penaltiul, uşor acordat. A fost o naivitate a lui George. Nu pot să fiu supărat pe el”, a afirmat Croitoru.





Formaţia CSU Craiova a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Mihăilă ’20, Cicâldău ’28 (penalti) şi Vătăjelu ‘90+3 pentru gazde, respectiv Ofusu ’39 pentru oaspeţi.





Zilele trecute, directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a acuzat FC Botoşani de lipsă de fair-play şi de rea-voinţă, pentru faptul că a refuzat amânarea meciului de duminică, din Liga I. "Este o lipsă mare de fair-play şi rea-voinţă, pentru că nu găsim alte cuvinte, rea-voinţă a celor de la Botoşani, pe care i-am rugat frumos să accepte amânarea meciului pe care îl avem duminică, pentru a ne da timp de a ne odihni puţin în vederea meciului extrem cu de important contra celor de la Celtic, de joi, un meci care este important pentru întreaga Românie, pentru întreg fotbalul românesc.

E un interes naţional, nu este interesul CFR-ului, pentru că suntem singura echipă care am adunat puncte anul acesta în Europa şi dacă mai obţinem un punct adunăm în continuare puncte pentru România. Repet, suntem extrem, extrem de dezamăgiţi de această rea-voinţă, pentru că toată lumea a fost de acord cu această amânare, atât liga şi federaţia, cât şi televiziunile, însă cei de la Botoşani din motive care sunt foarte, foarte greu de înţeles au refuzat. Au primit banii pe Golofca, au cesiune de creanţe pe bani, o să le vină, nu e nicio problemă", a declarat Mara.





Meciul FC Botoşani - CFR Cluj este programat, duminică, de la ora 17.30, în etapa a XX-a a Ligii I. La 12 decembrie, clujenii joacă acasă, cu Celtic, ultimul meci din grupele Ligii Europa. CFR are nevoie de un punct pentru a fi sigură de calificarea în 16-imi, indiferent ce se întâmplă în partida Rennes - Lazio.