Dan Petrescu cere arbitru FIFA la meciul cu FC Botoșani: "Nu aş vrea să ne ia pe sus şi să luăm nişte faulturi pe acolo"

"Mie îmi pare rău că cei de la Botoşani nu au înţeles situaţia. Cred că era bine şi pentru ei, mai ales că joacă mâine la Craiova. Pentru fotbalul românesc era extraordinar, pentru că CFR reprezintă România şi voiam să facem puncte. Iniţial, mă gândeam să nu merg la meci, dar eu trebuie să fiu profesionist în continuare, să-mi respect meseria şi să merg.

Acum, să vedem ce jucători voi lua, pentru că nu cred că pot să risc prea mult la acest meci. Sunt mulţumit că nu ne-am accidentat astăzi, avem şi trei puncte, dar într-un meci la Botoşani se poate întâmpla orice, pentru că terenul sigur nu va fi foarte bun. Dacă se amână 24 de ore, plecăm, trebuie să ne înţeleagă şi pe noi liga, pentru că nu avem cum să mai amânăm 24 de ore.

Şi sper să avem un arbitru FIFA, pentru că nu aş vrea să ne ia pe sus şi să luăm nişte faulturi pe acolo, să pierdem jucători pentru meciul cu Celtic. Cu un arbitru FIFA aş fi mult mai mulţumit, pentru că am avut mereu probleme la meciurile de la Botoşani şi nu aş vrea să se mai întâmple. Ne temem sută la sută de starea gazonului", a declarat Dan Petrescu, la DigiSport.





El l-a lăudat pe atacantul venezuelan Mario Rondan, despre care a spus că este un jucător pe genul lui.





"Normal că am avut emoţii, am înscris foarte târziu. Am avut multe ocazii, nu am putut să băgăm mingea în poartă, cei de la Sepsi s-au apărat foarte bine, au fost bine organizaţi, agresivi, periculoşi pe contraatac şi la faze fixe. Ne-au pus probleme mari, au jucat bine.

Dacă Mario marca gol sau dacă golul din prima repriză (n.r. - anulat pentru ofsaid) era validat - m-am uitat la fază, cred că e valabail - dar fără VAR nici tuşierul nu avea cum să vadă, sincer, era greu şi pentru el. Dacă era VAR, era un gol şi cred că era meciul mai uşor. Poate cei de la Sepsi ar fi jucat mai deschis.

Cele mai multe ocazii le-a avut Rondon, astăzi, dar la ce atitudine are nu am cum să mă supăr pe el. E un profesionist exemplar, sunt foarte fericit că am putut să aduc un asemenea jucător la echipă. Joacă sau nu joacă, e fantastic. Unii jucători se mai supără, nu zic cine, îi văd, el e acelaşi jucător mereu. Nu ştiu cât îl va ţine, dar cât voi fi eu la CFR sper să nu plece, pentru că e un jucător pe genul meu, profesionist sută la sută", a spus Petrescu.





CFR Cluj a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XIX-a a Ligii I. A marcat Vinicius '86.





Meciul FC Botoşani - CFR Cluj este programat, duminică, de la ora 17.30, în etapa a XX-a a Ligii I. La 12 decembrie, clujenii joacă acasă, cu Celtic, ultimul meci din grupele Ligii Europa. CFR are nevoie de un punct pentru a fi sigură de calificarea în 16-imi, indiferent ce se întâmplă în partida Rennes - Lazio.