VIDEO Cristiano Ronaldo, desemnat jucătorul anului în Serie A

Un altro trionfo per un fenomeno assoluto! @juventusfc #GGDC #GGDC19 pic.twitter.com/Ws51BMxKvt — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 2, 2019

Prezența lui Ronaldo la evenimentul din Milano a fost un mister până în ultimul minut, scrie Marca. Portughezul a apărut în sală doar în momentul în care i-a fost acordat trofeul pentru cel mai bun jucător. Ulterior, acesta a ținut un scurs discurs și a plecat."Este o onoare să câștig acest trofeu. Le mulțumesc coechipierilor de la Juventus. Sunt foarte fericit să joc în Italia, e un campionat dificil. Le mulțumesc tuturor celor m-au votat. Vreau să câștig și anul următor", a spus Ronaldo.De asemenea, Ronaldo a făcut parte și din echipa ideală a anului în Serie A. Din aceasta mai fac parte Samir Handanovic (Inter Milano), Joao Cancelo (fost jucător la Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aleksander Kolarov (AS Roma), Miralem Pjanic (Juventus), Nicolo Barella (Cagliari, Inter), Josip Ilicic (Atalanta), Fabio Quagliarella (Sampdoria) și Duvan Zapata (Atalanta).Premiul pentru cea mai bună jucătoare din Italia i-a aparținut Manuelei Giugiano, legitimată la AS Roma. În cadrul galei, cel mai bun antrenor a fost desemnat Gian Piero Gasperini, iar Atalanta a fost desemnată cea mai bună echipă. Toate distincțiile au fost acordate în urma voturilor primite de la fotbaliști, antrenori, arbitri și jurnaliști.În clasamentul pentru Balonul de Aur 2019, Cristiano Ronaldo a încheiat pe locul al treilea, sub Lionel Messi și Virgil van Dijk.