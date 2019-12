​Euro 2020: Islanda va face tot posibilul ca barajul cu România să se dispute la Reykjavik

Gudni Bergsson, președintele Federației Islandeze de Fotbal, a anunțat că va face tot posibilul ca meciul cu România, din semifinalele barajului pentru EURO 2020, să se dispute la Reykjavik, și nu într-un oraș dintr-o țară vecină, transmite News.ro.





Duelul dintre Islanda și România este programat joi, 26 martie 2020, într-o singură manșă. Deși s-a vorbit despre posibilitatea mutării meciului într-o altă țară, cum ar fi Danemarca, din cauza temperaturilor foarte scăzute înregistrate la acea vreme în Islanda, președintele Bergsson spune că va face tot posibilul ca jocul să aibă loc la Reykjavik.



"Vom face tot ce depinde de noi să disputăm această întâlnire la Reykjavik. Avem câteva planuri pe care să le punem în aplicare pentru a oferi garanții că terenul se va prezenta în condiții optime. Vom fi în contact și cu UEFA pe această temă, iar românii nu au de ce să se teamă că vor întâlni în Islanda condiții neprielnice de joc la ora barajului. Avem dreptul prin programare să disputăm acest meci pe teren propriu și nu vom da niciun pas înapoi", a declarat Bergsson, pentru gsp.ro.



Bergsson a mai spus că se așteaptă la o temperatură între șase și opt grade Celsius la ora disputării meciului, explicând totodată și cum va gestiona problema gazonului: "Am luat în calcul două variante. Fie o instalație de suprafață cu apă caldă și cu un sistem de pompe, care să mențină terenul în condiții favorabile. Fie un cort peste gazon pentru a crea curenți calzi. În niciun caz nu se pune problema să montăm acum o instalație sub nivelul ierbii".



Meciul dintre Islanda și România va avea loc joi, 26 martie. Câștigătoarea acestui duel va disputa finala barajului pentru EURO 2020 împotriva învingătoarei dintre Bulgaria și Ungaria.



În cazul în care va trece de baraj, România se va afla în grupa C la EURO 2020, alături de Olanda, Ucraina și Austria.





Euro 2020: Programul complet al turneului final / Partidele care vor avea loc la București