Dan Petrescu: "E foarte important să reuşim să amânăm un meci, altfel nu avem şanse cu Celtic"

“Problemele ni le-am făcut şi noi şi, din păcate, se vede că jucăm din trei în trei zile. L-am pierdut pe Boli, care nu cred că va mai juca până la finalul sezonului. Boli, Aurelio şi Rondon nu pot să joace cu Celtic. Nu înţeleg programul ăsta. Dacă la meciul cu Sepsi şi Botoşani se mai accidentează jucători, nu mai am cu cine să joc. E foarte important să reuşim să amânăm unul din aceste două meciuri. Altfel, nu avem şanse cu Celtic. Zero şanse. Dacă vrem să apărăm România, trebuie să amânăm meciul.

Avem cel mai slab lot din Europa, ca număr. Erau 19, am rămas cu 16. Avem accidentaţi, la under 21 suntem limitaţi, Costache joacă cu trei galbene de nu ştiu când... E foarte greu. Paşcanu nu are meciuri în picioare. El vrea, dar din păcate nu e sută la sută şi nu poate să facă faţă la ce vreau eu. Clar că pe noi ne-au penalizat foarte mult cupele europene, Eram cu zece puncte în plus cel puţin dacă nu aveam cupele europene”, a spus Petrescu la Digi Sport.





Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I. Sibienii au revenit la această partidă pe propriul stadion, după ce până acum au jucat meciurile de acasă din acest sezon la Târgu Mureş.





Au marcat Petrişor Petrescu ’85 (penalti) pentru Hermannstadt şi Omrani ’80 pentru CFR Cluj.