​VIDEO Bayern Munchen, învinsă de Leverkusen pe teren propriu / Victorii pentru Leipzig și Dortmund (Rezultatele zilei)

Bundesliga

Muller a înscris golul bavarezilor, în timp ce jamaicanul Leon Bailey a reușit o dublă pentru Leverkusen.Leipzig a condus cu 3-0, în deplasare, cu Paderborn (goluri Schick 3, Sabitzer 4, Werner 26), însă a trăit periculos după ce gazdele au redus din diferență prin Mamba 62 și Gjasula 73. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Nagelsmann a urcat pe prima poziție în clasament (27 puncte). Aici poți vedea golurile. Borussia Dortmund părea să nu aibă probleme cu Hertha Berlin (Klinsmann, aflat la debut pe bancă), conducea cu 2-0 după golurile înscrise de Sancho 15 și Hazard 17, însă un gol al lui Darida 34 și eliminarea lui Hummels din minutul 45 (al doilea cartonaș galben) au făcut ca galben-negrii să tremure până la final pentru cele trei puncte.Hoffenheim vs Dusseldorf 1-1Koln vs Augsburg 1-1Monchengladbach vs FreiburgWolfsburg vs Werder BremenMainz vs Frankfurt1. RB Leipzig 13 meciuri (36-15) 27 puncte2. Monchengladbach 12 (24-13) 253. Schalke 13 (24-16) 254. Bayern Munchen 13 (34-18) 245. Borussia Dortmund 13 (28-19) 236. Freiburg 12 (21-13) 227. Leverkusen 13 (20-17) 22 etc.