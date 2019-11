Tragerea la sorți a grupelor pentru EURO 2020 / Olanda, Ucraina și Austria, în posibila grupă a României

1. Turcia

2. Italia

3. Țara Galilor

4. Elveția

1. Danemarca

2. Finlanda

3. Belgia

4. Rusia

1. Olanda

2. Ucraina

3. Austria

4. România (dacă se califică) sau Georgia/Macedonia de Nord/Kosovo/Belarus (dacă România nu se califică)

1. Anglia

2. Croația

3. Scoţia/Israel/Norvegia/Serbia

4. Cehia

1. Spania

2. Suedia

3. Polonia

4. Bosnia Herţegovina/Slovacia/Irlanda/Irlanda de nord

1. Islanda/Bulgaria/Ungaria (dacă se califică) / Georgia/Macedonia de Nord/Kosovo/Belarus (dacă România se califică)

2. Portugalia

3. Franța

4. Germania

