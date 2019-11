VIDEO Manchester City, încurcată de Newcastle (2-2) / Goluri superbe marcate de De Bruyne și Shelvey

Premier League

Sterling a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 22, însă Willems a egalat după doar trei minute. Aflată în criză de timp, City părea să fie salvată de Kevin De Bruyne, care a trimis o "rachetă" sub bară în minutul 82, însă Shelvey a restabilit egalitatea cu un șut frumos de la distanță, în minutul 88.Burnley vs Crystal PalaceChelsea vs West HamLiverpool vs BrightonTottenham vs BournemouthSouthampton vs WatfordNorwich vs ArsenalWolverhampton vs Sheffield UnitedLeicester vs EvertonManchester United vs Aston Villa1. Liverpool 13 meciuri (30-11) 37 puncte2. Manchester City 14 (39-16) 293. Leicester 13 (31-8) 294. Chelsea 13 (28-19) 26 etc.