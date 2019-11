Nicolae Dică va fi secundul lui Mirel Rădoi la națională

​Nicolae Dică (39 de ani) a anunțat, vineri, că a acceptat propunerea lui Mirel Rădoi de a deveni antrenorul secund al echipei naționale a României.





Rădoi (38 de ani), noul selecționer al echipei naționale, declarase că Dică reprezintă pentru el prima opțiune pentru funcția de antrenor secund.





"Am primit foarte bine vestea că Rădoi va fi selecţionerul naţionalei. Voi fi alături de el. Voi colabora cu Mirel. Astăzi i-am dat ok-ul că îmi doresc să lucrăm împreună şi săptămâna următoare urmează să merg să semnez contractul.





Am avut o discuţie cu el în care mi-a explicat ce-şi doreşte de la mine. Am înţeles ce vrea, i-am explicat ce-mi doresc eu, am ajuns la un numitor comun şi pentru mine e o onoare să fiu la echipa naţională, să lucrez împreună cu Mirel. Este o provocare şi pentru mine, şi pentru el şi sper să reuşim împreună să facem lucruri bune pentru fotbalul românesc.





Cu toţii ne dorim să ne calificăm, va fi foarte greu, dar avem încredere, de-asta suntem acolo, de-asta am ales să mergem, pentru că avem încredere în jucătorii echipei naţionale şi sperăm să reuşim acest lucru" , a declarat Nicolae Dică, potrivit Telekom Sport.





Ultima dată, Nicolae Dică a antrenat-o pe FC Argeș, echipă din Liga a II-a. El o preluase pe FC Argeș la începutul actualului sezon, manifestându-și dorința de a promova în Liga 1, dar a fost demis la începutul lunii octombrie.