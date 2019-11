Adrian Mihalcea, fost secund al lui Cosmin Contra: "Ideile noastre nu au mai ajuns la jucători, am decis să ne oprim"

La doar două zile după prezentarea oficială a noului selecționer, fostul secund al lui Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, a explicat la Digi Sport care a fost atmosfera la echipa națională pe finalul preliminariilor:



"O despărțire bruscă, a durut destul de mult. Ideile noastre n-au mai ajuns la jucători și am decis să nu mai continuăm. E vorba doar de ultima perioadă. Dacă ne uităm la meciul cu Norvegia, atitudinea a fost extraordinară. Poate și datorită presiunii".



În ultima dublă jucată de România cu selecționerul Cosmin Contra pe banca tehnică, tricolorii au încasat șapte goluri, două de la Suedia, iar restul de cinci de la Spania.



"Am întâlnit o echipă a Suediei într-o formă foarte bună, cumva miza aceasta a jocului ne-a făcut să fim temători, precipitați, lucru care a dus la această înfrângere. Băieții nu mai simțeau că pot face un meci bun (n.red. - în meciul cu Spania). Cu mâna pe inimă vă spun că nu au fost incidente, nu au fost probleme. Am făcut alegerile pe care le-am făcut, ceilalți au reacționat, era și normal", a mai spus Mihalcea.



Mihalcea a explicat și decizia staff-ului tehnic de a-l lăsa în afara lotului pe Ionuț Radu, portarul lui Genoa. Ciprian Tătărușanu, Florin Niță și Silviu Lung Jr. au fost portarii convocați pentru dubla cu Spania și Suedia.



"Nici cu Ionuț Radu nu a fost nicio problemă. Eu vă spun din punctul nostru de vedere și cum am considerat să facem convocările. Am ales ca varianta a doua să fie Niță, un jucător care se antrenează extraordinar", a explicat Mihalcea.