AFP, înainte de tragerea la sorţi: "România nu este nici pregătită, nici calificată pentru Euro 2020"

AFP arată într-un material care sunt problemele cu care se confruntă România înaintea tragerii la sorţi a grupelor Campionatului European din 2020, care va avea loc sâmbătă: stadioanele promise nu sunt gata, nici calea ferată de la aeroportul Otopeni la Bucureşti nu este, iar echipa nu şi-a asigurat participarea la turneul final, informează News.ro.







Organizând sâmbătă tragerea la sorţi a Euro-2020 şi fiind una dintre cele 12 ţări-gazdă, totul ar trebui să încurajeze România să se bucure. Dar cu şapte luni înaintea loviturii de începere a turneului final, ţara se teme că nu e nici pregătită, nici calificată, arată AFP, în materialul citat de lematin.ch.



"Sunt dezamăgit pentru că nici stadioanele, nici infrastructura pentru a transporta turiştii nu sunt terminate. Şi ce să mai spun de starea fotbalului românesc?", s-a plâns Alexandru, un fan de 38 de ani, agenţiei franceze, după o nouă înfrângere a echipei naţionale, bătută cu 5-0 la mijlocul lunii noiembrie, în preliminarii.



Fără noroc pentru noul selecţioner Mirel Rădoi, care va asista, sâmbătă, la tragerea la sorţi oficială a competiţiei, de la Bucureşti, fără să ştie dacă echipa lui va juca la marile curţi ale fotbalului european. Pentru a spera că va obţine biletul, România va trebui să dispute o semifinală de baraj cu Islanda, la 26 martie, la Reykjavik, înaintea unei eventuale finale, la 31 martie, în Bulgaria sau Ungaria.



Atmosfera este cu atât mai puţin veselă pe şantierele stadioanelor din Capitală. Multiplele întârzieri au luat o turnură politică atunci când noul premier de centru-dreapta Ludovic Orban a făcut inventarul stadiului lucrărilor, în noiembrie, la câteva zile după preluarea funcţiei.



"Lucrările nu au avansat niciun pic în patru ani", a deplâns el situaţia, dând vina pe guvernele anterioare, de stânga.



România a promis modernizarea a patru stadioane din Bucureşti, pentru antrenamentele echipelor calificate. Însă pentru şeful guvernului român, doar două vor fi funcţionale înaintea primului meci, din 14 iunie 2020. Fundaţiile unui al treilea abia au fost puse. Din cauza unui litigiu, lucrările nici nu au început la al patrulea. Cele patru meciuri din Grupa C, din care vor mai face parte Ucraina şi Olanda, vor avea loc pe Arena Naţională din Bucureşti, un stadion de aproape 55.000 de locuri, omologat pentru competiţii europene.



"Am fost bucuros când am auzit că vom găzdui aceste meciuri, gândindu-mă că vom avea în sfârşit o nouă infrastructură la Bucureşti. Dar am rezolvat problema în stil românesc", încălcând toate angajamentele, a ironizat situaţia un alt suporter, Adrian, de 32 de ani. Inaugurat în octombrie, şantierul căii ferate care ar trebui să lege aeroportul de principala gară din Bucureşti este astăzi întârziat din cauza unei acţiuni în justiţie a riveranilor.