Simone Inzaghi își pune toate speranțele în Celtic: "Poate câștiga în România, ca şi noi în Franţa "

​Antrenorul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, joi seara, după victoria cu CFR Cluj, că formaţia pe care o pregăteşte încă speră la calificarea în şaisprezecimile de finală ale Europa League şi va încerca să câştige la Rennes, scrie Agerpres.



"Avem mai multe şanse ca ieri. Celtic a câştigat pe Olimpico şi cred că poate să o facă şi în România, ca şi noi în Franţa. Vrem să ne jucăm şansa la Rennes, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla în România", a declarat Inzaghi, citat de presa italiană. Lazio are nevoie de o victorie la Rennes în ultima etapă, dar şi de o înfrângere a echipei CFR Cluj, acasă, cu Celtic. Campioana României se califică în faza următoare cu un punct.



"Băieţii au avut o abordare bună, iar în prima repriză mai puteam marca. CFR e o echipă fizică şi am suferit în repriza secundă. Cred un pic mai mult în şansa noastră, dar cred că după ceea ce am văzut pe teren nu meritam să avem doar un gol avantaj. În repriza a doua am reuşit să fim compacţi şi să câştigăm pentru a rămâne în cursa de calificare'', a mai spus Inzaghi.



''Am jucători de calificare, care se sacrifică şi când îi am la dispoziţie dau totul pe teren. Am găsit un echilibru, suntem a patra apărare din campionat şi cred că echipa mai poate creşte. Eu cred că trebuie să marcăm mai multe goluri, suntem al doilea atac. Creăm mult, în atac pe lângă Immobile şi Correa îl am pe Caicedo, trebuie să concretizăm mai mult, să tranşăm mai repede meciurile", a comentat tehnicianul italian.



CFR Cluj a fost învinsă de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, în Grupa E a Europa League la fotbal. Lazio s-a impus prin golul marcat de argentinianul Joaquin Correa (24).



Meciurile care vor decide configuraţia finală a grupei vor avea loc pe 12 decembrie, la Cluj-Napoca, respectiv Rennes.