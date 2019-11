Gabriel Tamaș, în atenția selecționerului Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a trecut peste conflictul pe care l-a avut cu Gabriel Tamaș, pe vremea când actualul selecționer al echipei naționale era antrenor la FCSB, iar fundașul în vârstă de 36 de ani era jucătorul lui, informează Mediafax.







Atunci, Rădoi nu l-a mai vrut în echipa sa pe Tamaș, însă acum lucrurile s-au schimbat. Tehnicianul a precizat că jucătorul Astrei Giurgiu ar putea fi convocat la prima reprezentativă.



"Şi aşa avem o arie de selecţie destul de mică nu îmi pot permite în momentul de faţă că jucătorul X este scos din calcule, nu pentru că mai sunt trei luni până la meci şi se poate întâmpla orice, cum la fel mi-aş dori ca Dragoş Grigore să aibă aceeaşi formă, Tamaş să aibă aceeaşi formă. Pentru mine la meciul FCSB - Astra cel mai bun jucător de pe teren a fost Tamaş", a spus Mirel Rădoi la Telekom Sport



"Un jucător nu trebuie să joace obligatoriu la echipa de club pentru a fi chemat la naţională. De exemplu,Tătăruşanu e căpitanul nostru şi nu evoluează la Lyon. El va fi convocat indiferent dacă nu joacă, în cazul în care este apt din punct de vedere fizic. Pentru titularizare, vor conta şi antrenamentele. În mare măsură asta va conta, cum vor răspunde fotbaliştii la cerinţele noastre atunci când sunt alături de noi", a mai afirmat Rădoi.



Nicolae Dică a explicat motivul din cauza căruia Mirel Rădoi a decis să nu se mai bazeze pe Tamaș, în perioada când era la FCSB.



"Un fotbalist foarte bun, la antrenament era sută la sută mereu, la el nu conta, chiar dacă pierdea o noapte. Îmi aduc aminte şi de la echipa naţională, când eram colegi. Venea şi se antrena sută la sută. Calitatea lui fizică era foarte bună. Chiar dacă pierdea nopţile, era bine la antrenament şi la joc.



Aveam antrenament şi după antrenament trebuia să plecăm la Severin. Şi nu a ajuns la antrenament. Am încercat să dăm de el, nu am putut. Până la urmă, am reuşit eu să vorbesc cu el, dar eram deja pe drum, eram aproape de Craiova. Deja Mirel luase decizia să nu mai vină cu noi şi ulterior a decis să îl excludă", a spus Nicolae Dică la Telekom Sport.