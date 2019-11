Dan Petrescu: "Meritam victoria cu Lazio. Avem șanse foarte mici cu Celtic"

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune că echipa sa ar fi meritat să câștige jocul cu Lazio, disputat joi seara, la Roma, în penultima rundă din grupa E a Europa League, și încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea italienilor, scrie Mediafax.



"Dacă te iei după numărul de ocazii, trebuia să câștigăm. Ăsta este fotbalul. Am avut foarte multe ocazii și meritam victoria, chiar dacă ne trebuia numai un punct. Au fost două reprize total diferite. În prima, Lazio a fost mult mai bună, ne-am văzut limitele noastre. În a doua repriză, echipa a reacționat mult mai bine, dar, din păcate, nu am reușit să marcăm.



Deac e jucătorul echipei ca toți ceilalți. Așa am crezut eu că e bine (n.r. - să fie rezervă). El trebuie să se pregătească pentru meciul următor, e un jucător valoros. Echipa a jucat bine, a avut ocazii. Aici au pierdut cu 4-0 Genoa, Lecce și Torino. Steaua (n.r. - FCSB) a luat vreo cinci și noi puteam să dăm trei. Sunt șanse foarte mici pentru noi cu Celtic. Toate șansele sunt ale lui Celtic, sunt pe primul loc, dar noi trebuie să ne jucăm șansa", a spus Petrescu, la Digi Sport.



CFR Cluj a fost învinsă de Lazio, joi seara, la Roma, scor 0-1, în penultima rundă din grupa E a Europa League. Unicul gol al meciului a fost marcat de Correa, în minutul 24.



În ultima rundă, contra lui Celtic, pe teren propriu, CFR Cluj are nevoie să obţină o remiză pentru a fi sigură de calificarea în şaisprezecimile de finală ale Europa League. Ardelenii au şi varianta de a pierde meciul cu scoţienii, însă Lazio nu trebuie să învingă Rennes. Ultima rundă va avea loc joi, 12 decembrie.



Clasamentul grupei E, după cinci runde:



1. Celtic - 13 puncte

2. CFR Cluj - 9 puncte

3. Lazio - 6 puncte

4. Rennes - 1 punct