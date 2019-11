LiveText Lazio vs CFR Cluj 1-0 (Rep. I) / 24' Correa a deschis scorul

33' Lasat liber, Luis Alberto trage din interiorul careului la coltul lung, dar balonul nu prinde spatiul portii.







27' CFR reactioneaza dupa golul incasat. Burca suteaza de la distanta, mimgea trece putin pe langa poarta.







24' Gool Lazio! Apararea CFR-ului este prinsa pe picior gresit. Correa primeste in careu, isi aseaza mingea cu dreptul, iar apoi il invinge pe Arlauskis cu un sut cu stangul, din cadere, la coltul lung. Lazio vs CFR Cluj 1-0.







23' Centrare in careu pentru Correa. Boli intervine excelent si respinge in afara terenului.







Info: Celtic a deschis scorul in meciul de pe teren propriu cu Rennes. Morgan a inscris in minutul 21.







17' Cataldi il vede intr-o pozitie foarte buna pe Adekanye, in interiorul careului, insa sutul acestuia se duce mult peste poarta lui Arlauskis.





15' S-au scurs primele 15 minute. Elevii lui Dan Petrescu nu s-au apropiat de poarta lui Proto, care ii tine locul accidentatului Strakosha. Dan Petrescu mizeaza totul pe defensiva, dar e greu de crezut ca CFR-ul poarte rezista pana la finalul meciului fara sa primeasca gol.







8' Ocazie pentru Lazio! Johny patrunde in viteza in careu pe partea stanga, centreaza pentru Parolo, dar defensiva CFR-ului respinge in corner.







7' Lazio are o posesie de 90%. Clujenii nu reusesc sa iasa din propria jumatate de teren, dar stau bine in aparare. Poarta lui Arlauskis nu a fost pusa in pericol pana in acest moment.







Suporterii romani domina fundalul sonor. Se striga CFR, CFR! Pe teren, italienii sunt cei care dicteaza ritmul.







1' A inceput meciul de pe Stadio Olimpico. Gazdele au avut lovitura de start.







Italienii nu s-au inghesuit la acest meci, tribunele sunt aproape goale.







Cele doua formatii au iesit pe teren. Se aude imnul Europa League.







Cu nouă puncte acumulate după primele patru meciuri disputate, CFR Cluj se află foarte aproape de calificarea în primăvara Europa League. Un singur punct o desparte de această performanță. Dacă va putea el să fie luat de pe Stadio Olimpico vom afla în această seară, de la ora 22:00. Confruntarea Lazio vs CFR Cluj este în direct pe Digisport, Telekomsport și LookTv și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





Lazio: Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony - Correa, Adekanye





Rezerve: Guerrieri, Alia, Luis Felipe, Patric, Lulic, Caicedo, Falbo





Antrenor: Simone Inzaghi



CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Boli, Burcă, Cestor, Camora - Culio, Bordeianu, Djokovic - Păun, Omrani





Rezerve: Fernandez, Pașcanu, Deac, Susic, Golofca, Hoban, Traore





Antrenor: Dan Petrescu





Atacantul Immobile şi mijlocaşul Sergej Milinkovic-Savic, doi dintre cei mai valoroşi jucători ai lui Lazio, nu au fost incluşi de antrenorul Simone Inzaghi în lotul lui Lazio pentru meciul cu CFR Cluj. Echipa din Serie A nu va conta nici pe fotbalişti ca Thomas Strakosha, Valon Berisha, Adam Marusic sau Ştefan Radu.





Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Turcia, avându-l la centru pe Ali Palabiyik. El va fi ajutat de asistenţii Serkan Olguncan şi Cem Satman, iar rezervă a fost desemnat Mete Kalkavan.