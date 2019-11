​Liga 2: Dunărea Călărași - Rapid 0-0 / Situația la finalul turului - UTA Arad, lider

​Dunărea Călărași și Rapid au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul restant din etapa a 11-a a Ligii a-2-a, acesta fiind totodată și ultimul al turului din campionat. UTA Arad este liderul clasamentului după 18 etape, cu 38 de puncte, în timp ce Dacia Mioveni (34 puncte) și Rapid (32 puncte) completează podiumul.





Ambele formații au bifat câte o ocazie importantă în partida de pe stadionnul "Ion Comșa". În minutul 44, Rusu (Dunărea Călărași) a trimis în bară, în timp ce rapidiștii au ratat ocazia de a înscrie în partea a doua (73'). Șutul lui Goge, la colțul lung, a trecut puțin pe lângă poarta gazdelor.







Ce a spus Pancu după egalul de la Călărași:





"Am făcut niște greșeli impardonabile în prima repriză, multe de neînțeles. Dunărea are jucători foarte buni, nu-și merită locul din clasament. Am avut noroc că scorul pauzei a fost 0-0. Cred că ar fi fost nemeritat dacă am fi reușit să câștigăm.





Am terminat turul pe locul 3, nu pot să spun că sunt mulțumit. Dar, la cum decurgeau lucrurile la un moment dat, aceasta este o poziție nesperată. Una peste alta, locul 3 e un loc care la finalul campionatului duce la baraj. Vrem unul dintre primele două locuri.





Nu vom mai repeta greșelile pe care le-am făcut în trecut. E important să nu mai intrăm în vreo pasă proastă, nu mai avem voie să facem asta pentru că ne-ar putea costa decisiv acest lucru. Mai avem două jocuri până la pauza de iarnă. Dacă ne vom menține locul 3, dacă în iarnă vom reuși unul sau două transferuri foarte bune, sunt convins că Rapid va arăta foarte bine în retur", a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.





Liga 2, clasamentul la finalul turului:





Sursa foto: soccerstand.com