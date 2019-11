Luis Enrique, despre conflictul cu Robert Moreno: "A fost neloial. Am decis să nu mai am de-a face cu el"

Revenit în funcţia de selecţioner al Spaniei, Luis Enrique a susţinut, miercuri, o conferinţă de presă, în care a vorbit şi despre conflictul cu fostul său secund Robert Moreno, scrie News.ro.



Selecţionerul Robert Moreno s-a despărţit în lacrimi de jucătorii naţionalei Spaniei, la 18 noiembrie, după victoria obţinută cu 5-0 în faţa României, în preliminariile Euro-2020.



Chiar înaintea meciului de pe Wanda Metroplitano, presa spaniolă anunţase că partida cu România va fi ultima pentru Moreno ca selecţioner, la naţională urmând a reveni Luis Enrique.



Revenirea fostului său şef nu ar fi trebuit să-l întristeze pe Moreno, cei doi având o lungă colaborare la AS Roma, Celta Vigo şi FC Barcelona. Mai mult, Robert Moreno se arătase de acord să-i cedeze postul lui Enrique şi să continue să lucreze împreună.



Însă Luis Enrique a cerut ca selecţionerul care a calificat Spania la Euro-2020 să nu facă parte din staff-ul său.



Miercuri, Enrique a vorbit despre acest lucru. "Sunt constrâns să dau explicaţii pe care nu aş fi vrut să le dau, deoarece există o polemică. La 12 septembrie, într-o întâlnire de 20 de minute acasă la mine, i-am spus că mă simt bine şi vreau să antrenez din nou. El mi-a spus că vrea să fie antrenor principal la Euro şi apoi să redevină secundul meu vara viitoare. Având în vedere situaţia, această ambiţie a arătat că îmi este neloial. Şi astfel am decis să nu mai am de-a face cu el. Viaţa îţi permite să vezi cine îţi este prieten sau nu, în cine poţi avea încredere sau nu. Eu am luat decizii raportându-mă la valorile mele. În ceea ce priveşte aspectul profesional, nu am ce să-i reproşez lui Moreno. Credeam că nu am nimic de spus nici despre omul Moreno, dar...", a spus Enrique.



În 19 noiembrie, antrenorul Luis Enrique a redevenit oficial selecţioner al Spaniei.



Luis Enrique, 49 de ani, a fost numit selecţioner la 9 iulie 2018, înlocuindu-l pe Fernando Hierro, care a condus naţionala iberică la Cupa Mondială din Rusia.



Enrique a demisionat la 19 iunie din cauza problemelor grave de sănătate avute de fiica lui, Xana, în vârstă de 9 ani. El nu mai conducea reprezentativa spaniolă din martie.



Postul său a fost preluat de secundul Robet Moreno, 42 de ani. Sub conducerea acestuia, Spania a jucat opt meciuri, câştigând şase şi remizând două. Ca urmare a acestor bune rezultate, Spania a terminat pe primul loc Grupa F a preliminariilror Euro-2020 şi va fi cap de serie la tragerea la sorţi a grupelor turneului final.



Proiectul lui Enrique la echipa naţională este valabil până la Cupa Mondială din 2022 din Qatar.