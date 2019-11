Dan Petrescu vrea să obțină calificarea pe Olimpico: "Vom încerca să luăm acest punct''

Europa League: Lazio vs CFR Cluj

Înainte de plecarea echipei la Roma, pentru meciul cu Lazio, CFR Cluj a publicat pe pagina oficială de Facebook un interviu cu Dan Petrescu. Antrenorul campioanei a declarat că vor încerca să obțină pe Stadio Olimpico punctul care le va asigura calificarea in şaisprezecimile de finală ale Europa League. Petrescu a mai precizat că nimeni din interiorul clubului nu se aștepta ca CFR să aibă nouă puncte după patru meciuri jucate.







''Rezultatele au fost peste ce ne-am aşteptat cu toţii, vorbesc aici de jucători şi antrenori. Nu ne aşteptam niciodată ca după patru meciuri să avem nouă puncte şi e clar că acum trebuie să ne dorim calificarea, nu mai putem să ne ascundem. Avem nevoie matematic de un punct, dar să nu uităm că acest punct trebuie obţinut cu două cluburi extraordinar de mari, care au jucători şi bugete mult mai importante ca noi, dar vom încerca să luăm acest punct de la primul meci, cu Lazio, pe Olimpico, ştiind faptul că ei sunt favoriţi clari şi dacă ei fac egal nu mai au nicio şansă'', a caracterizat Petrescu evoluţia campioanei României în Europa League, potrivit Agerpres.







"Cred că Lazio vrea să câştige acest Europa League"





''E clar că Lazio va folosi cea mai bună echipă. Nu s-au calificat în Europa League ca să iasă imediat din grupe, eu cred că ei vor să câştige acest trofeu, pentru că dacă îl câştigă îşi asigură un loc în Champions League. Va fi un meci extraordinar de greu, dar sper să facem un meci extraordinar, fantastic, cum a făcut şi Celtic, şi să reuşim să scoatem măcar un punct pe Olimpico'', a subliniat tehnicianul.





"Dacă nu aveam un lot numeros la dispoziţie, era foarte greu să avem rezultatele astea"





''Am obţinut trei victorii în Europa League, dar s-a uitat prea repede ce parcurs am avut în (preliminariile) Champions League. Am avut victorii cu Astana, cu Maccabi şi cu Celtic. Victoriile astea sunt la fel de importante şi de mari ca şi cele din Europa League.







Dacă nu aveam un lot numeros la dispoziţie, era foarte greu să avem rezultatele astea, pentru că după un meci în Europa la trei zile jucam în campionat şi au fost meciuri când am schimbat 11 din 11 jucători, au fost meciuri în care am schimbat 6 sau 7, dar niciodată nu am putut să ţin aceeaşi echipă, în primul rând din cauza vârstei pe care o au titularii şi în al doilea rând faptul că joci la trei zile în campionat la trei zile după ce ai jucat în Europa League sau Champions League e foarte greu să-ţi revii şi fizic şi, eu zic că cel mai important, mental''.





''Cel mai greu mi-a fost mie, pentru că jucătorul îşi mai revine, şi l-am odihnit, dar eu nu m-am odihnit şi a fost o perioadă foarte, foarte grea. Această pauză cu meciurile echipei naţionale a fost binevenită, pentru mine în special'', a precizat antrenorul campioanei României.



Despre lupta din play-off-ul Ligii 1







''Trebuie să luăm meci cu meci, toate echipele care vor fi în play-off - nu se ştie cine va fi în play-off, inclusiv CFR nu e sigură de play-off -, CFR încă nu e calificată matematic, lupta e foarte mare, indiferent cine va fi în play-off, va fi o luptă extraordinară, pentru că nu vor fi diferenţe mari de puncte, mai ales că această înjumătăţire face ca distanţele să fie mici între echipe şi toate cele şase echipe, dacă au ambiţii, pot să se bată la titlu fără probleme''.





CFR va ajunge la 38 de meciuri până la finalul anului







''La noi inamicul principal, dar nu e inamic, a fost Europa, pentru că a trebuit să jucăm foarte multe meciuri. Avem 30 de meciuri jucate în acest moment, iar pe 21 decembrie, când vom întâlni FC Voluntari va fi al 38-lea meci al sezonului. În cariera mea de jucător aveam asta la finalul întregului sezon, iar acum după cinci luni o să avem 38 de meciuri oficiale, dintre care 14 în cupele europene, foarte grele. E un parcurs extraordinar de greu, trebuie să rămânem foarte concentraţi, eu unul sunt foarte motivat şi concentrat, sper să reuşesc să transmit acest lucru jucătorilor şi celor din club, pentru că toată lumea e foarte importantă la un club''.





Aflată pe locul doi în Grupa E a Europa League după patru meciuri, CFR Cluj mai are nevoie de un singur punct pentru a-și asigura prezența în şaisprezecimile de finală. Joi, campioana României va juca în deplasare cu Lazio, pe Stadio Olimpico din Roma, de la ora 22:00.







În ultima partidă, clujenii o vor înfrunta pe Celtic Glasgow, formație care și-a asigurat deja calificarea în faza următoare. Partida va avea loc pe 12 decembrie, de la ora 19:55.





Clasament Grupa E:



1. Celtic Glasgow (7-3) 10 puncte - deja calificată

2. CFR Cluj (4-3) 9

3. Lazio Roma (5-7) 3

4. Rennes (2-5) 1





În Liga 1, CFR Cluj se află pe prima poziție după 17 etape, cu 34 de puncte, la două lungimi distanță de FC Viitorul, ocupanta locului secund. Echipa lui Dan Petrescu are 10 victorii, 4 remize și 3 înfrângeri în campionat.