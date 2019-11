VIDEO Robert Lewandowski a intrat în istoria Champions League, după ce a marcat de patru ori în 15 minute

Lewandowski a marcat toate cele patru goluri într-un interval de doar 15 minute (între min. 53 şi 67), o performanţă pe care niciun alt jucător nu a mai realizat-o până acum în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi.



Internaţionalul polonez a ajuns, astfel, la 10 goluri marcate de la debutul actualei ediţii din Champions League şi poate spera acum să depăşească recordul stabilit de portughezul Cristiano Ronaldo, care a înscris 17 goluri în sezonul 2013/2014, în tricoul lui Real Madrid.



Jucătorul lui Bayern se află într-o luptă strânsă cu francezul Karim Benzama în clasamentul all time al marcatorilor din Liga Campionilor. Benzema, autorul unei "duble" pentru Real Madrid în meciul cu Paris Saint-Germain (2-2), a rămas pe locul al patrulea, cu 64 de goluri, însă poziţia sa este ameninţată de Lewandowski, care a ajuns la 63 de goluri.



Clasamentul golgheterilor actualei ediţii a Ligii Campionilor:

10 goluri: Lewandowski (Bayern Munchen)

7 goluri: Haland (RB Salzburg)

6 goluri: Kane (Tottenham)

5 goluri: Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City)

4 goluri: Benzema (Real Madrid), Depay (Lyon), Gnabry (Bayern Munchen), Hakimi (Dortmund), Icardi (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Orsic (Dinamo Zagreb)

3 goluri: Dybala (Juventus), Martinez (Inter Milano), Mertens (Napoli), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Salah (Liverpool)

...



Clasamentul all time al marcatorilor din Liga Campionilor, începând din sezonul 1992/1993 (fără tururile preliminare):

127 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)

113 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)

71 goluri: (+) Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)

64 goluri: Karim Benzema (Franţa/Olympique Lyon, Real Madrid)

63 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern München)

56 goluri: (+) Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

50 goluri: (+) Thierry Henry (Franţa/AS Monaco, Arsenal, Barcelona)

48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Internazionale Milano, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48 goluri: (+) Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

46 goluri: (+) Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)



Jucătorii precedaţi de semnul (+) nu mai sunt în activitate.

Record! Robert Lewandowski claims fastest 4-goal haul in #UCL history - his second 'Viererpack' in this competition \uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25



⚽️⚽️⚽️⚽️\uD83C\uDD9A Real Madrid in 2013

⚽️⚽️⚽️⚽️\uD83C\uDD9A Crvena zvezda in 2019 pic.twitter.com/PKT8BPdQ1D