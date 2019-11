​Champions League: Barcelona vs Dortmund și Liverpool vs Napoli, meciurile serii (Programul televizărilor)

​Ziua de miercuri programează două dueluri de cinci stele în Champions League, între echipele aflate pe primele două poziții în grupele E și F. După un 0-0 norocos în tur, Barcelona primește pe Camp Nou vizita celor de la Borussia Dortmund. Pe Anfield se vor întâlni Liverpool și Napoli. "Cormoranii" au suferit singura înfrângere de până acum chiar în fața formației lui Carlo Ancelotti, pe San Paolo (scor 0-2).





Valencia - Chelsea / Digi Sport 1, Look Plus, Telekom Sport 2Liverpool - Napoli / Digi Sport 2, Look Sport, Telekom Sport 2Genk - SalzburgBarcelona - Dortmund / Digi Sport 1, Look Plus, Telekom Sport 1Slavia Praga - Inter / Digi Sport 3, Look Sport 2, Telekom Sport 3Lille - Ajax / Digi Sport 4, Look Sport 3, Telekom Sport 4RB Leipzig - Benfica1. Liverpool 9 puncte (10-7)2. Napoli 8 (6-3)3. Salzburg 4 (12-10)4. Genk 1 (4-12)1. Barcelona 8 (4-2)2. Dortmund 7 (5-4)3. Inter 4 (6-6)4. Slavia Praga 2 (2-5)1. RB Leipzig 9 puncte (6-4)2. Lyon 7 (7-4)3. Zenit 4 (5-6)4. Benfica 3 (5-9)1. Ajax 7 puncte (10-5)2. Chelsea 7 (7-6)3. Valencia 7 (6-5)4. Lille 1 (3-10)