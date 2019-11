Kylian Mbappe nu își face speranțe pentru Balonul de Aur: "Messi este marele favorit"

"Probabil nu îl voi lua (n.r. Balonul de Aur) anul acesta, sunt alți pretendenți. În opinia mea, Lionel Messi este marele favorit. La nivel individual, el este încă cel mai puternic", a declarat Kylian Mbappe, pentru Der Spiegel, citat de L'Equipe.





"Sunt fericit că sunt considerat un mare star, dar știu că nu sunt Dumnezeu. Sunt mândru că mă pot bucura de un astfel de statut în orașul meu. Nu este nimic mai frumos decât să îi faci pe oameni fericiți și să le oferi bucurie. Dar rămân umil și cu picioarele pe pământ: sunt un jucător de 20 de ani care dă maximum la fiecare joc pentru a răspunde așteptărilor", a spus atacantul de la PSG.

Întrebat dacă mai are vreun idol, Mbappe a răspuns: "Nu, nu mai am. După ce ai atins un astfel de nivel, cel la care mă aflu eu în acest moment, nu mai ai nevoie. Caut mai degrabă inspirații prin alte discipline sportive".





Cum vede comparația cu Pele





"Nu simt absolut nicio presiune, știind că nu voi fi niciodată Pele. A câștigat Cupa Mondială de trei ori, este considerat Regele fotbalului. Vreau doar să-mi scriu propria poveste", a precizat francezul de 20 de ani, comparat cu legendarul brazilian Pele.





"Am avut mereu încredere în mine. Părinții mei mi-au insuflat anumite valori cum ar fi să nu te lași călcat în picioare de nimeni, atât timp cât ne respectăm reciproc. Încrederea este importantă pentru a rămâne natural și spontan. Asta apreciază oamenii la mine. Dar uneori sunt îngrijorat, anxios. Din fericire, în fotbal, nu există prea mult loc de îndoială cu meciuri la fiecare trei zile", a mai spus Mbappe.





"Nu este întotdeauna ușor (n.r. viața de vedetă). Uneori sunt sătul. Trăim într-o bulă și nu este întotdeauna ușor să ne dăm seama că suntem privilegiați. Dar facem parte dintr-o minoritate care are șansa să-și trăiască în fiecare zi visul", a precizat campionul mondial.





La doar 20 de ani, Kylian Mbappe se poate lăuda cu un titlu mondial (2018), trei titluri de campion al Franței (2017 cu AS Monaco; 2018 și 2019 cu PSG), o Cupă a Franței (2018), o Cupă a Ligii Franței (2018) și două Supercupe ale Franței (în sezoanele 2018/2019 și 2019/2020). El mai are în palmares și un titlu de campion european cu naționala U19 a Franței.





Mbappe este cotat la 200 de milioane de euro, conform transfermarkt.





Mbappe se află pe lista jucătorilor nominalizați pentru Balonul de Aur, trofeu ce va fi decernat la 2 decembrie, la Paris.





Sosit în 2017 pe Parc des Princes (de la AS Monaco), Kylian Mbappe a jucat 12 meciuri, a marcat nouă goluri și a dat patru pase decisive în acest sezon pentru PSG, în toate competiţiile. În total, francezul are 99 de partide disputate pentru PSG, 69 de goluri marcate și 36 de pase de gol. Atacantul mai are contract până în 2022 cu echipa pariziană.1. Karim Benzema (Franța) - Real Madrid2. Georginio Wijnaldum (Olanda) - Liverpool3. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - Juventus4. Alisson (Brazilia) - Liverpool5. Matthijs de Ligt (Olanda) - Juventus6. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) - Arsenal7. Trent Alexander-Arnold (Anglia) - Liverpool8. Marc-Andre ter Stegen (Germania) - Barcelona9. Kylian Mbappe (Franța) - PSG10. Donny van de Beek (Olanda) - Ajax Amsterdam11. Sadio Mane (Senegal) - Liverpool12. Sergio Aguero (Argentina) - Manchester City13. Frenkie de Jong (Olanda) - Barcelona14. Dusan Tadic (Serbia) - Ajax Amsterdam15. Hugo Lloris (Franța) - Tottenham16. Heung-Min Son (Coreea de Sud) - Tottenham17. Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Munchen18. Bernardo Silva (Portugalia) - Manchester City19. Virgil van Dijk (Olanda) - Liverpool20. Roberto Firmino (Brazilia) - Liverpool21. Lionel Messi (Argentina) - Barcelona22. Riyad Mahrez (Algeria) - Manchester City23. Kevin De Bruyne (Belgia) - Manchester City24. Kalidou Koulibaly (Senegal) - Napoli25. Antoine Griezmann (Franța) - Barcelona26. Mohamed Salah (Egipt) - Liverpool27. Eden Hazard (Belgia) - Real Madrid28. Marquinhos (Brazilia) - PSG29. Raheem Sterling (Anglia) - Manchester City30. Joao Felix (Portugalia) - Atletico Madrid