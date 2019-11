Mircea Lucescu laudă performanța fiului său în Asia: "Poate să fie competitiv la nivelul celor mai mari antrenori"

Mircea Lucescu a avut numai cuvinte de laudă după ce fiul său a câștigat Liga Campionilor Asiei, alături de Al-Hilal. El a declarat că Răzvan Lucescu se află pe un drum foarte bun și îl vede capabil să concureze la nivelul celor mai mari antrenori.







"Răzvan a avut rezultate foarte bune și la PAOK. A confirmat faptul că este pe un drum ascendent, foarte bun. Să nu uităm că înainte a fost Jesus, fostul antrenor al celor de la Sporting. Nu a făcut mari schimbări, dar a reușit să formeze un grup foarte competitiv.





Am văzut meciul datorită unui prieten aflat la Miami, care mi-a pus telefonul pe ecran. Așa am văzut eu meciul. Am trăit cu aceeași intensitate, cum a trăit și el meciurile mele”, a spus Mircea Lucescu, la emisiunea Digi Sport Matinal.





Lucescu, impresionat de cuvintele lui Gomis despre fiul său





"Cuvintele lui Gomis au fost extraordinare. Este cel mai mare compliment care putea să vină din partea unui jucător. Când un jucător, care a trecut prin mâinile atâtor antrenori de mare valoare, spune despre actualul antrenor că este cel mai mare pe care l-a avut, vă dați seama ce declanșează. Atât la sufletul meu, dar și pentru el. Răzvan a pus la punct un grup foarte bun", a mai spus Lucescu senior.





"Răzvan poate să fie competitiv la nivelul celor mai mari antrenori"





"Mă bucur că a luat-o pe drumul lui, trebuie să se perfecționeze permanent. Poate să fie competitiv la nivelul celor mai mari antrenori. Facem parte dintr-un loc al Europei în care nu ni se dă șanse. E foarte rău. Dar, sunt convins că va trece de bariera aceasta.





Când mă gândesc că unul ca Fonseca, care a continuat munca mea de la Shahtior, și nu a promovat pe nimeni 3 ani, după care a ajuns la AS Roma cu mari trâmbițe iar el care a luat o echipă mică, PAOK, alături de care a câștigat doi ani la rând campionatul și Cupa, fără să faca mari transferuri...





E clar că nu mai ține de el, ci de aranjamente, de agenți și grupuri de intrerese. Dar, sper să se impună și să ajungă acolo. Deocamdată, el trebuie să confirme la Mondialul cluburilor din Qatar", a adăugat ”Il Luce”.





"Am văzut câțiva nătărăi, frustrați, care-l înjură. Nu pot accepta că un om face performanță. Orice succes al unui român pe plan mondial, este un succes al nostru, al tuturor", a conchis Mircea Lucescu, la Digi Sport.





Ce a spus Bafetimbi Gomis despre Răzvan Lucescu





"Vreau să spun ceva referitor la antrenorul nostru. Eu cred că el are meritul principal pentru acest trofeu! Încă din prima zi în care a venit la echipă, mi-aduc aminte că eram în cantonament în Austria, ne-a zis că nu e suficient să fim individual buni, ci trebuie să fim şi să gândim ca o echipă. A muncit atât de mult şi atât de bine la acest aspect, încât cred că aţi văzut astăzi cum am evoluat şi cum am pus în practică tot ceea ce ne-a învăţat.





E un antrenor foarte mare! Eu ţin să-i mulţumesc public, în faţa tuturor. Chiar dacă am evoluat la atâtea echipe bune şi am fost pregătit şi de alţi atrenori, el m-a făcut să înţeleg ce trebuie să joc, cum să joc pentru echipă, cum să joc fără minge. Repet ce am spus, acest trofeu e în principal meritul antrenorului nostru. Felicitări lui! A făcut o treabă grozavă, incredibilă. E un antrenor mare de tot!", a declarat Gomis, atacantul francez al lui Al-Hilal, potrivit gsp.







Al Hilal, echipa saudită antrenată de Răzvan Lucescu, a câștigat, duminică, Liga Campionilor Asiei, după ce s-a impus și în manșa a doua a finalei cu formaţia japoneză Urawa Red Diamonds, scor 2-0.





Golurile victoriei au fost înscrise de Salem Al Dawsari (74') și Bafetimbi Gomis (90+3').





În prima manșă a finalei, echipa antrenorului român a câștigat cu scorul de 1-0, golul fiind reușit atunci de Andre Carillo, în minutul 60.





Al-Hilal și-a trecut astfel în palmares a treia Ligă a Campionilor Asiei, după cele din 1991 și 2000. Al-Hilal a mai disputat alte patru finale, în 1986, 1987, 2014 și 2017.