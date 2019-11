Răzvan Lucescu, după câștigarea Ligii Campionilor Asiei: "Trăiesc momente incredibile. Îi datorez totul tatălui meu"

​Antrenorul Răzvan Lucescu trăiește unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei, după ce duminică a reușit să câștige Liga Campionilor Asiei cu echipa saudită Al Hilal. Tehnicianul român a declarat că îi datorează întreaga carieră şi succesele obţinute tatălui său, Mircea Lucescu.





"Sunt foarte fericit pentru că a rămas o imagine extraordinară, nu e doar că am câştigat acest Champions League, nu e doar că am câştigat trofeul sau meciul, dar am făcut-o jucând un fotbal foarte bun, iar imaginea pe care o lăsăm este una frumoasă de tot şi foarte apreciată. Trăiesc momente incredibile, mă simt foarte fericit în seara aceasta", a declarat Lucescu, la Telekom Sport, potrivit News.ro.



El spune că îi datorează întreaga carieră şi succesele obţinute tatălui său, Mircea Lucescu.



"Dacă în noaptea asta trăiesc ceea ce trăiesc, trăiesc datorită lui, pentru că el a fost cel care a ştiut să-mi transmită această pasiune şi el a ştiut să mă ajute să devin un bun profesionist. Că a făcut-o conştient, că a făcut-o inconştient, dar îi datorez totul. În acelaşi timp suntem diferiţi. Nu înseamnă că dacă el vede lucrurile într-un fel şi eu le văd la fel. El se gândeşte întotdeauna la o programare, eu trăiesc de azi pe mâine. Nu am luat niciodată în calcul să mă compar cu el, nu vreau asta, nu acesta a fost scopul meu, eu am o pasiune şi atât.



Suntem mândri ca familie, el a câştigat Cupa UEFA, a câştigat o supercupă europeană, eu am câştigat acum Champions League al Asiei, sunt trei trofee continentale într-o familie. E frumos, până la urmă e o familie românească. PAOK a însemnat mult pentru mine, înseamnă momente fabuloase, momente din care am învăţat enorm. Presiune imensă, imensă, imensă, de la suporteri şi de la patron, căreia a trebuit să-i fac faţă şi care m-a ajutat aici, pentru că aici presiunea e mai mare. Tata a văzut meciul la telefon. Cineva din America filma cu telefonul lui televizorul. A fost în culmea fericirii. Nu a avut zile uşoare, a avut zile complicate şi m-am bucurat foarte tare să-l aud. Mama mi-a trimis un mesaj, să-mi spună că e foarte pătruns", a spus Lucescu.



Răzvan Lucescu nu este interesat de postul de selecţioner al României, dar consideră că tatăl său ar putea fi noul antrenor al naţionalei.



"Eu nu mai sunt pe listă. Şi am spus-o foarte clar, nu mă văd antrenor la echipa naţională, la nicio echipă naţională. Eu sunt un antrenor care trebuie să fie zi de zi pe teren. Eu nu sunt geniu, nu găsesc idei pe moment care să răstoarne situaţia, să schimbe rezultate. Eu trebuie să fiu pe teren zi de zi să pot transmite prin muncă şi seriozitate ideea de grup, de generozitate pentru echipă. Asta o pot face zi de zi. (n.r. - Dacă îl vede pe Mircea Lucescu antrenorul naţionalei). Personal, eu cred că da. Eu cred că are experienţa şi valoarea, are vârsta perfectă, se potriveşte la acest moment pentru aşa ceva. Are ochiul, este unul dintre antrenorii cei mai titraţi din lume. Aşa gândesc eu. Nu ştiu ce ar spune dacă-l întrebi pe el. Din discuţiile pe care le-am avut cu el săptămânile trecute, nu l-am simţit că ar vrea să mai revină. Nu am avut nicio discuţie cu el pe tema echipei naţionale", a precizat el.



Al Hilal a învins în finala Ligii Campionilor Asiei formaţia japoneză Urawa Red Diamonds.



În tur, la 9 noiembrie, Al Hilal s-a impus cu scorul de 1-0, acasă, prin golul marcat de peruanul Andre Carillo în minutul 60.



Meciul retur, disputat duminică, la Saitama, s-a încheiat tot cu victorie pentru echipa lui Lucescu, scor 2-0. Au marcat Al Dawsari ’74 şi Gomis ‘90+3.