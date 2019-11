Al-Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu, a câștigat Liga Campionilor Asiei

Al Hilal, echipa saudită antrenată de Răzvan Lucescu, a câștigat, duminică, Liga Campionilor Asiei, după ce s-a impus și în manșa a doua a finalei cu formaţia japoneză Urawa Red Diamonds, scor 2-0.

Golurile victoriei au fost înscrise de Salem Al Dawsari (74') și Bafetimbi Gomis (90+3').



Partida s-a disputat pe Saitama Stadium din Saitama (Japonia).

În prima manșă a finalei, echipa antrenorului român a câștigat cu scorul de 1-0, golul fiind reușit atunci de Andre Carillo, în minutul 60.



Al-Hilal și-a trecut astfel în palmares a treia Ligă a Campionilor Asiei, după cele din 1991 și 2000. Al-Hilal a mai disputat alte trei finale, în 1986, 1987, 2014 și 2017. Urawa rămâne cu două trofee în cea mai importantă competiție de pe continentul asiatic, în 2007 și 2017, ultimul chiar după o finală cu Al-Hilal (1-1 şi 1-0).



Răzvan Lucescu (50 de ani) o antrenează pe Al Hilal din vara acestui an, după ce s-a despărțit de PAOK Salonic. Antrenorul român se află la al treilea trofeu în 2019, după ce a triumfat cu PAOK în campionat și Cupa Greciei.

Răzvan Lucescu devine al doilea antrenor român care câștigă Liga Campionilor Asiei, după Anghel Iordănescu, care a cucerit trofeul de două ori, în 2000 cu Al Hilal și în 2005 cu Al Ittihad.



\uD83C\uDFC6 WE ARE THE CHAMPIONS \uD83C\uDFBC#ALHILAL wins Asian Champions League 2019 \uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFB\uD83D\uDC99#AlhilalAsia pic.twitter.com/eZmbnkNX54