VIDEO Serie A: Juventus rămâne neînvinsă (3-1 cu Atalanta); AC Milan și Napoli au remizat (1-1)

Juventus a bifat sâmbătă a 11-a victorie în actualul sezon din Serie A, impunându-se cu 3-1 pe terenul celor de la Atalanta (etapa a 13-a). În altă partidă a zilei, pe San Siro, AC Milan și Napoli au încheiat la egalitate, scor 1-1.





Juventus a revenit de la 0-1 într-un meci în care gazdele au ratat și un penalty, prin Barrow, în minutul 18, la scorul de 0-0. Gonzalo Higuain (74, 82) şi Paulo Dybala (90+2) au marcat golurile torinezilor, iar gazdele au punctat prin Robin Gosens (56).





Juventus nu are nicio înfrângere în 13 etape şi este lider în clasament, cu 35 de puncte (11 victorii, două remize).









Pe San Siro, scorul final al partidei AC Milan vs Napoli s-a stabilit încă din prima repriză. Oaspeţii au deschis scorul prin Lozano, în minutul 24. AC Milan a egalat în minutul 29, prin Bonaventura, care a marcat primul său gol în Serie A după o pauză de 412 zile.



Partida Torino – Inter Milano are loc tot sâmbătă, meciurile Bologna – Parma, AS Roma – Brescia, Verona – Fiorentina, Sassuolo – Lazio Roma, Sampdoria – Udinese şi Lecce – Cagliari sunt programate duminică, iar întâlnirea Spal – Genoa se va disputa luni.





Clasament:





1. Juventus 35 puncte (+ un joc)

2. Inter 31

3. Lazio 24

4. Cagliari 24

5. AS Roma 22

6. Atalanta 22 (+ un joc)

7. Napoli 20 (+ un joc)

....................

13. AC Milan 14 (+ un joc) etc.