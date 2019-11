Dan Petrescu, despre barajul din Liga Națiunilor: "O văd puțin favorită pe Islanda"

După partida dintre CFR Cluj și Chindia Târgoviște, scor 4-0, Dan Petrescu a vorbit și despre adversara României din barajul din Liga Națiunilor, fiind de părere că Islanda este puțin favorită, datorită faptului că joacă pe teren propriu.



"Islanda e o echipă foarte bună, care a avut rezultate extraordinare în ultimul timp. Dacă jucam cu Scoţia sau cu Islanda cred că era la fel. Îi văd puţin favoriţi pe Islanda, pentru că joacă acasă, are un mic avantaj", a declarat Dan Petrescu, potrivit News.ro.





"Erau două soluții, Scoția și Islanda. Cu oricine jucam, normal era 50% - 50%, dar dacă ei joacă acasă, au 55% și România 45%, exact cum a spus selecționerul islandezilor", a comentat Dan Petrescu, citat de Digi Sport.





"Nu îl alege Dan Petrescu pe selecționer. Eu nu pot spune mai mult decât că sunt antrenorul CFR-ului și că sunt fericit de victoria cu Chindia", a mai spus Petrescu.





Ce a spus despre meciul cu Chindia Târgovişte





"Prima repriză am început excelent, trebuia să fie la un omment dat 3-0. În repriza a doua am avut ocazii mari înainte de golul 2. La 2-0 am simţit că nu am fost concentraţi sută la sută. Bine că a venit golul lui Bordeianu. Astăzi a greşit multe pase, dar dacă greşeşti multe pase şi dai două goluri poţi să o faci mereu. Toate echipele s-au chinuit cu Chindia, noi am dat opt goluri şi asta înseamnă că jucătorii sunt foarte serioşi. Îi felicit pe jucătorii mei pentru atitudinea pe care au avut-o tot meciul. Itu merită felicitări pentru ce a făcut, a venit 15 ore pe drum. A avut lucruri foarte bune. El nu are experienţă", a spus Petrescu în conferinţa de presă de după meci, conform News.ro.







"Mergem la Roma să ne calificăm"





"Trebuie să aprecieze lumea că marcăm multe goluri, facem spectacol. Va fi greu să ne menţinem pe locul 1 până la final, dar noi sperăm să rămânem acolo. În doi ani eu nu am făcut un antrenament defensiv. Numai atac. Avem o echipă adevărată, sper să reuşesc să ţin balanţa până la sfârşitul anului şi să păstrez echipa motivată. Meciul cu Lazio e important pentru Lazio, dacă nu bat ies din competiţie. Noi dacă nu batem mai avem o şansă. Noi mergem acolo să ne calificăm. Sunt convins că va fi foarte, foarte greu", a spus antrenorul campioanei României.