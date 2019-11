Gheorghe Popescu, despre barajul pentru CE: "Aş vrea Feroe şi Malta pentru că pe ele le-am bătut"

Popescu a fost întrebat joi seara, la evenimentul prin care Viitorul Constanţa a sărbătorit alături de fani 10 ani de la înfiinţarea clubului, pe cine ar dori pentru naţionala României la tragerea la sorţi pentru barajul de la Euro 2020.





“Aş dori Feroe şi Malta, pentru că pe ele le-am bătut”, a răspuns Popescu în glumă. “Este foarte greu să spunem să alegem o echipă care să fim siguri că nu ne va pune probleme aşa cum a arătat echipa naţională în ultima următoare. Eu mă încăpăţânez să cred că fotbalul românesc are resursele necesare pentru a forma o echipă naţională, care să înceapă din nou să facă performanţă. Am văzut cu toţii ce s-a întâmplat în vară la echipa de tineret şi ceea ce arată că fotbalul românesc are resurse, fotbalul românesc are talente, important este să ştim ce să facem cu ele”, a adăugat fostul fotbalist.





El crede că noul antrenor al României are o misiune dificilă, având de realizat o simbioză între jucătorii de la U21 şi fotbaliştii cu experienţă.





“Cred că până la urmă cei care aleg sunt cei de la Federaţie, este o alegere dificilă acum pentru că echipa naţională se află într-un moment dificil, de asemenea, antrenorul care va decide Federaţia să-i facă propunerea va trebui să se gândească foarte atent şi sunt convins că se va gândi foarte atent dacă va prelua echipa naţională, avem nevoie de un antrenor cu experienţă, care să poată să lucreze cu această simbioză între cei de la la U21 şi jucătorii cu experienţă pentru că e greu să joci numai cu jucători de la U21, ai nevoie şi de experienţă, ai nevoie şi de maturitate, deci este un moment dificil”, a mai afirmat Popescu.





El consideră că Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, aflat pe lista posibililor selecţioneri, are capacitatea să antreneze nu doar naţionala, ci orice altă echipă.





“Gică Hagi ştim cu toţii că are capacitatea, nu să antreneze echipa naţională, ci orice echipă indiferent de magnitudinea ei. Este antrenorul care a făcut performanţă la echipa de club, dând cei mai buni jucători an de an, a fost în play-off, a câştigat campionatul, Cupa, Supercupa, a creat echipa U21, majoritatea jucătorilor de acolo fiind creaţi în Academie. Cred că Gică nu mai are nimic de demonstrat, a demonstrat tot ce se putea demonstra. Ştiţi cât mult este legat de proiectul de aici, câte ambiţii are legat de proiectul de la Constanţa, este vorba strict de o alegere personală şi de o evaluare personală care sunt convins că Gică o face”, a mai declarat Popescu.