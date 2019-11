Marius Șumudică: "Nu voi accepta postul de selecționer, rămân la Gaziantep. Îmi respect cuvântul"

Marius Șumudică a pus capăt speculațiilor cu privire la posibila sa numire pe postul de selecționer al naționalei României. Antrenorul a declarat în presa din Turcia că nu se pune problema să plece de la Gaziantep. Se simte foarte bine și vrea să își ducă proiectul la bun sfârșit, informează Mediafax.





Marius Șumudică vrea să mai stea cel puțin doi ani la echipa turcă, când îi expiră contractul.







"Sunt trei antrenori candidaţi pentru acel post, însă nu voi merge acolo, pentru că sunt fericit aici. Sunt o persoană căreia îi place să-şi respecte cuvântul. Am mai avut oferte înainte din Golf, însă am promis că rămân. Sper să-mi închei proiectul de doi ani pe care îl am aici.



Hagi m-a sunat şi m-a întrebat: ‘Ce faci acolo, sunt atât de multe critici, e un oraş mic’. Iubesc însă să fiu aici, este a doua mea casă. Preşedintele şi fanii sunt alături de echipă. Nu este vorba de bani. Am câştigat mai mult la fosta mea echipă (n.r. Al Shabab). Mă simt deja ca şi cum aş fi turc", a declarat Marius Şumudică în presa din Turcia.



Antrenorul român a semnat cu Gaziantep în iunie 2019. A obținut rezultate satisfăcătoare, iar în acest moment echipa se clasează pe locul 9, cu 15 puncte după 11 etape. La gruparea turcă este legitimat și fundașul Alin Toșca.







Naţionala României a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European din 2020, după ce a ocupat locul 4 în Grupa F a preliminariilor Euro 2020.