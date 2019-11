Ce le promite Jose Mourinho suporterilor lui Tottenham

După o pauză de câteva luni, Jose Mourinho a revenit pe bancă, iar Tottenham a fost cea care i-a oferit un loc călduț și remunerat pe măsură (15 milioane de lire sterline pe stagiune). De-abia instalat, lusitanul le promite fanilor celor de la Spurs un singur lucru: pasiune.







Cu Mauricio Pochettino pe bancă, Tottenham a jucat ultima finală de Champions League (învinsă de Liverpool). Tot alături de argentinian a ajuns însă și pe locul 14 din Premier League.







Pochettino a fost dat afară, iar Mourinho și-a găsit loc pentru a antrena din nou după ce a fost îndepărtat de la Manchester United.







Ce le promite Jose celor de la Tottenham







"Nu pot fi mai fericit de atât și dacă nu aș fi fost așa, nu aș fi venit să antrenez aici. Ce pot să promit? Pasiune, pentru jobul meu și pentru club. Este un privilegiu când un antrenor simte fericirea din vestiar din momentul în care ajunge la club.







Acestea sunt cuvinte pe care le-am repetat în ultimii 3-4-5 ani. Chiar și când am fost adversarul lui Tottenham pe White Hart Lane, am avut meciuri grele și pline de pasiune. Cred că este cel mai frumos stadion din lume. Am fost pe majoritatea stadioanelor mari. Condițiile de muncă sunt extraordinare" - Jose Mourinho, citat de Mediafax.







"Știm unde suntem și nu este locul unde ar trebui să fim. La final, vom vedea unde ne vom afla, dar cu siguranță nu vom fi aici. Aștept această provocare să le aduc fericire tuturor care iubesc acest club", a mai spus The Special One.