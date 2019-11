Nicolae Stanciu: "Sunt unii jucători de la națională care nu au pic de respect"

​Nicolae Stanciu și-a criticat unii colegi mai tineri veniți la echipa națională a României, despre care spune că nu au niciun pic de respect față de jucătorii mari precum Ciprian Tătărușanu sau Vlad Chiricheș, informează Mediafax.





Stanciu a vorbit despre unii dintre colegii săi, despre care a spus că nu au respect pentru jucătorii mai mari. Fotbalistul a spus că îi apreciază pe Răzvan Marin, Denis Drăguș și pe Alexandru Cicâldău.



”Eu sunt un tip foarte prietenos și vorbesc cu toată lumea care vine la națională. Când vine cineva nou, când ne salutăm îi zic mereu: «Bine ai venit! Să te integrezi, să-ți placă». Dar discuții nu prea avem. Cel mai mult am vorbit, atunci când a venit, cu Răzvan Marin. Și acum vorbesc. Mi se pare că atunci când a debutat, la meciul cu Armenia, încă din dimineața meciului am stat cu el și am vorbit anumite chestii. Și am dat gol și eu, și el.







Cu Drăguș, la fel, am discutat când a venit la echipa națională. Cu Cicâldău, care e un jucător de care-mi place, la fel. Vorbim chestii legate de fotbal, dar nu a fost niciunul care să vină să ne întrebe ceva sau să ceară sfaturi. S-au schimbat, nu mai sunt ca înainte. Eu, cel puțin, am debutat în 2016, aveam 23 de ani și veneam de la Steaua, dar când m-am dus la națională mi-era rușine. Că erau Raț, Săpunaru… Mi-era cumva rușine de ei”, a declarat Stanciu pentru Prosport.



”Nu vreau să zic nimic rău, pentru că sunt unii tineri care sunt pâinea lui Dumnezeu, dar sunt alții care nu au un pic de respect. Și nu de mine, dar mai e un Tătărușanu, mai e un Chiricheș, care au peste 50 de meciuri la echipa națională. Omul ăla joacă în Franța, a fost unul dintre cei mai buni portari din campionat. Chiricheș a fost la Tottenham, la Napoli… Eu când m-am dus, prima dată, vorbeam doar cu cei de la Steaua și nici măcar cu ei nu vorbeam foarte mult, pentru că nu voiam să se zică: «Uite, mă, a venit ăsta. Cât vorbește»”, a mai adăugat Stanciu.