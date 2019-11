Cosmin Contra a confirmat că nu va continua la națională: "Decizia a fost luată după meciul cu Suedia"

"Decizia a fost luată înainte de meci, dar o vom comunica. O s-o aflați. Decizia a fost luată înainte de meci. Era foarte greu să se schimbe ceva. Mă așteptam la ceva de la ei. Îmi asum această vină, dar ei trebuie să înțeleagă că nu pot face performanță cu această atitudine.





Am întâlnit o echipă foarte puternică, am aliniat o echipă foarte tânără, (n.r. - cu jucători) care au jucat multe meciuri împreună la sub 21. Am încercat să umblu la moralul jucătorilor după meciul cu Suedia, am încercat să-i fac să înţeleagă că meciul acesta este important pentru toată lumea, din păcate am luat gol foarte repede, am intrat destul de timoraţi în joc, am avut ocazie la 1-0, cu Puşcaş singur cu Kepa, dacă am fi egalat poate moralul jucătorilor ar fi fost altul. Poate alta ar fi fost soarta meciului. Este o înfrângere foarte dură.

Am puterea să zâmbesc pentru că nu-mi plac aceste înfrângeri, chiar dacă zâmbesc sunt atât de trist că nu am cuvinte. Am spus de la început că este o diferenţă mare să joci la under 21 şi să joci la naţionala mare. Am zis de la început, dar după un meci cu Spania, cu o înfrângere destul de usturătoare, jucătorii au văzut cum se joacă la cel mai înalt nivel şi poate în martie vor arăta altfel. Mi-e foarte greu, poţi să pierzi un meci împotriva Spaniei, fără probleme, dar să nu ai atitudine, să nu alergi, să nu-ţi doreşti cu dubla campioană europeană şi campioană mondială, să nu demosntrezi tuturor că poţi face ceva şi că poţi juca la un nivel înalt, asta nu o să accept nicodată.

Spania este mult mai bună decât echipa României, dar din păcate în seara aceasta, la fel cum s-a întâmplat şi în meciul cu Suedia, adversarul ne-a bătut şi-n atitudine, şi-n agresivitate şi au alergat mai mult ca noi şi şi-au dorit mai mult victoria ca noi. M-am aşteptat la o reacţie din partea lor, dar probabil înfrângerea din meciul cu Suedia a făcut ca aici să nu se poată concentra şi a venit acest meci foarte slab din partae noastră. Nu neapărat din cauza scorului, cât din cauza atitudinii.

Întodeauna când nu îndeplineşti un obiectiv, vinovat este antrenorul, îmi asum această vină şi sper din toată inima ca băieţii să înţeleagă că fără o schimbare de atitudine din partea lor e foarte greu să ajungă la Campionatul European. Eu nu am reuşit în ultimele meciuri să ajung la jucători şi să-i fac să înţeleagă importanţa acestor jocuri, că trebuie să facă ceva în plus faţă de ceea ce au făcut în celelalte meciuri. Nu am reuşit. Nu e treaba mea (n.r. - cine ar trebui să vină selecţioner)", a declarat Contra la Pro TV, citat de News.ro.

Întrebat despre poziția sa, Contra a lăsat inițial de înțeles că va pleca de la națională. Acesta a fost întrebat din nou la zona mixtă și a anunțat că va părăsi banca tehnică a reprezentativei României."Decizia era luată după meciul cu Suedia, de a nu mai continua la echipa naţională pentru că nu mi-am îndeplinit obiectivul. Am spus că dacă nu îmi îndeplinesc obiectivul nu voi mai continua la echipa naţională.Sper ca jucătorii să înţeleagă ca la un nivel aşa de înalt trebuie să aibă ceva în plus. În principiu da (n.r. - participă la tragerea la sorţi), că biletele erau cumpărate, dar trebuie să vorbesc cu domnul preşedinte. Pe această cale, vreau să-i mulţumesc lui Răzvan Burleanu pentru şansa de a fi antrenorul echipei naţionale, a fost o mândrie pentru mine.Vreau să le cer iertare suporterilor că nu am putut să fac mai mult la echipa naţională. În acelaşi timp, am reuşit şi lucruri bune, astăzi pe teren au fost 7-8 jucători de la naţionala under 21. Dar aţi văzut performanţele de la CE de tineret şi nivelul la care se joacă la naţionala mare. Niciodată nu o să regret că am ajuns la naţională. Pentru ce am făcut şi ce am încercat să fac aici aş fi meritat un pic mai mult de respect din partea multor persoane. Acum s-au văzut persoanele pe care poţi să te bazezi pe ele şi cele..." -la zona mixtă.Spania a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (4-0), reprezentativa României, în ultima etapă a Grupei F a preliminariilor Campionatului European din 2020. Jucătorii români nu au mai pierdut la acest scor de la meciul cu Serbia din martie 2010. Ei au ratat calificarea din preliminarii la turneul final, la care Bucureştiul găzduieşte patru meciuri, încă de etape trecută, când au pierdut, acasă, scor 0-2, cu Suedia. Tricolorii se mai pot califica la Euro-2020 dacă, în martie, vor câştiga play-off-ul din Liga Naţiunilor, scrie News.ro.