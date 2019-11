Mirel Rădoi: "Nu am discutat cu președintele FRF despre preluarea naționalei de seniori" / Ce spune selecționerul naționalei U21 despre meciul cu Irlanda de Nord

Mirel Rădoi, selecționerul naționalei U21, a precizat că nu a discutat cu Răzvan Burleanu, președintele FRF, despre posbilitatea preluării reprezentativei de seniori, dar s-a ferit să mai declare că ar refuza o eventuală propunere (așa cum spunea cu puține săptămâni în urmă). Acesta a vorbit și despre strategia din meciul "tricolorilor mici" cu Irlanda de Nord din preliminariile Euro 2021 U21.





”Este greu în momentul de față să discutăm despre lucrurile astea, eu sunt aici, avem un meci foarte greu cu Spania, nu vreau ca gândurile mele să zboare acolo. Am fost lângă Răzvan Burleanu la meciul cu Suedia, dar am fost și lângă alte persoane. Nu am discutat despre nimic altceva, decât ceea ce se întâmplă pe teren.





Eu v-am spus că din punctul meu de vedere, cine vine în momentul de față la echipa națională are un obiectiv clar. Vorbim de mai multe aspecte, parte financiară, suporteri.”, a spus Mirel Rădoi pentru Pro TV, potrivit Mediafax.





Rădoi este selecționerul naționalei României U21 din august 2018. El a reușit să ducă tineretul până în semifinalele Campionatului European din vară, unde a pierdut în fața Germaniei. Cu actuala generație pare că va avea din nou succes și o să reușească să o califice la turneul final din 2021. Naționala noastră este pe locul secund în grupă, la 3 puncte de liderul Danemarca.

"Va fi puţin mai dificil şi nu neapărat din cauza frigului, chiar dacă aici vremea este mai rece decât în ţară, ci din cauza terenului pe care vom juca, unul foarte îngust şi foarte scurt. Are dimensiunile minime cerute de UEFA. Din acest punct de vedere vom întâmpina probleme pe atacurile poziţionale şi vom avea nevoie să dăm amplitudine pentru că avem jucători care pot dezvolta foarte bine jocul ofensiv unul contra unul. Eu mă bucur că oamenii au încredere în noi şi au aceste aşteptări de la noi.

Vom încerca să facem din nou un joc ofensiv, spectaculos şi să marcăm mai multe goluri decât vom primi. În ultimele trei partide avem un golaveraj de 10 cu 1, un golaveraj pozitiv. Suntem echipa cu cel mai bun atac şi cea mai bună apărare din grupă şi sper să continuăm la fel. Vom aborda meciul la fel ca şi celelalte. Cred că băieţii au înţeles foarte bine ce trebuie să facem pe teren. Eu nu am schimbat foarte multe lucruri, dar cred că mesajul nostru a ajuns mai greu la jucători. A fost dificil şi pentru ei, a fost prima partidă, cea din Danemarca, a durat poate puţin pentru cei noi să se obişnuiască aici, cu ideile de joc, cu modul de lucru, cu atmosfera. Era normal să nu avem omogenitate de la primul meci", a declarat Rădoi pentru ProTV.





Meciul Irlanda de Nord - România, din preliminariile CE-2021 de tineret, va avea loc marţi, de la ora 19.30, pe stadionul The Showgrounds (Ballymena).





Mirel Rădoi a afirmat acum ceva timp că aceasta va fi ultima campanie pe care o va conduce la naționala U21. După turneul final de peste doi ani, dacă se va califica, va pleca indiferent de rezultat, urmând să preia o echipă de club.