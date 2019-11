Baraj Liga Națiunilor: Cine sunt Scoția și Islanda, posibilele adversare ale României în semifinale

România a ratat calificarea la Euro 2020 prin intermediul preliminariilor, iar acum mai are o singură speranță: barajul din Liga Națiunilor. Tricolorii vor juca în semifinale cu Scoția sau Islanda, iar FRF a realizat o analiză a posibilelor adversare pe site-ul oficial. Tragerea la sorți va avea loc vineri, la Nyon.





Prezentările posibilelor adversare ale României, potrivit FRF:





Cine este Scoția

Tradiție, dar cândva! Scoția are 8 prezențe la turneu final de Mondial și 2 prezențe la Euro, de fiecare data oprindu-se în faza grupelor. Ultimele apariții datează din 1998 (CM) și din 1996 (Campionatul European), pentru edițiile 2000 și 2004 fiind eliminați la baraj. Belgia și Rusia s-au calificat la Euro 2020 din grupa Scoției în preliminarii. Parcursul a părut compromis din start, 0-3 în Kazahstan la debut, apoi a devenit clar, 1-2 acasă cu Rusia și 0-4 în deplasare, în condițiile în care Belgia a defilat. Tari acasă. Joacă acasă pe Hamden Park din Glasgow, arena cu 51.866 de locuri. Scoția a pierdut cu Rusia și Belgia acasă, în aceste preliminarii, dar au fost neînvinși pe teren propriu în cele 2 partide din Liga Națiunilor cu Albania și Israel, dar și în cele 5 partide din preliminariile CM 2018, cu Lituania, Anglia, Slovenia, Slovacia și Malta. Filiera insulară. Exceptându-i pe Burke (Alaves) și Russel (Kansas City), toți fotbaliștii din circuitul lotului în ultimele 12 luni au provenit din Scoția sau Anglia. Un careu de jucători din Premier League domină vestiarul, cu Robertson (Liverpool) în postură de căpitan, Fraser (Bournemouth), McTominay (Man United) și McBurnie (Sheffield United) alături. Selecționer de viitor. Din mai 2019, selecționer este scoțianul Steve Clarke (56 ani), fost fundaș la Chelsea și internațional. A pregătit West Bromwich Albion, Reading și Kilmarnock fără a obține vreun trofeu, în Anglia sau în țara de baștină. Între timp, a mai fost interimar la Newcastle și Aston Villa, fără rezultate notabile. Bilanț echilibrat. Cu Scoția ne-am întâlnit de 6 ori până acum, cu două remize și câte două victorii pentru fiecare repezentativă. În preliminariile Euro 1976, a fost 1-1, atât la București, cât și la Glasgow. În preliminariile Euro 1992, a fost 1-0 la București și 1-2 la Glasgow. În rest, două amicale, ambele în deplasare, 0-3 în 1986 și 2-1 în 2004.

Cine este Islanda

Nordici pe val. Ascensiunea fără precedent în istoria fotbalului islandez are ca reper sferturile de finală la Euro 2016 și faza grupelor la Mondialul din 2018. Sunt singurele turnee finale la care Islanda s-a calificat. În preliminariile Euro 2020, au ratat calificarea din grupa cu Franța și Turcia. Asta deși au făcut 2-1 acasă și 0-0 la Istanbul cu turcii! Pasul greșit a fost un 2-4 cu Albania în deplasare. Cu francezii au pierdut 0-4 pe teren advers și 0-1 la Rejkjavik. Redutabili pe teren propriu. Joacă acasă pe Laugardalsvollur din Rejkjavik, arenă cu 15.000 de locuri. În aceste preliminarii Euro 2020, doar Franța i-a învins pe teren propriu, dar au pierdut ambele meciuri acasă din Liga Națiunilor, cu Belgia și Elveția. În drumul spre CM 2018 au învins pe linie acasă, pe Croația, Ucraina, Kosovo, Finlanda și Turcia! Vikingi veterani. Lotul este un mix între jucători din Grecia, Rusia, Belgia și campionatele scandinave, alături de vedetele Sigurdsson și Finnbogason. Primul joacă pentru Everton și e cotat la 35 milioane euro, al doilea e vârf și activează în Bundesliga pentru Augsburg. Experiența domină, având 13 jucători care au împlinit 29 de ani la ultima acțiune! Specialist nordic. Selecționerul Islandei este suedezul Erik Hamren (62 ani), din 2018 în funcție, după un mandat 2009-2016 ca selecționer al Suediei. În această postura a dus Suedia la Euro 2012 și Euro 2016, de fiecare dată oprindu-se în faza grupelor. La nivel de club, a fost campion în Danemarca (2008) cu Aalborg și Norvegia (2009, 2010) cu Rosenborg. Avem 8-0 în palmares. Singurele dueluri cu Islanda au avut loc după 1990. Este vorba de o “dublă” în preliminariile CM 1998, a fost 4-0 în fiecare dintre partide pentru tricolori, într-o perioadă când nordicii nu reprezentau prea mult în fotbalul european.

Cum se va stabili adversara României





Divizia B și Divizia D sunt complete în vederea play-off-ului. Din Divizia C vor face parte Scoția, Norvegia și Serbia (și-au câștigat grupele). Procedura UEFA spune că va fi o tragere la sorți din restul de echipe, adică Bulgaria, Ungaria și România pentru a fi desemnată naționala care va completa barajul Diviziei C.



Varianta Scoția



Dacă România va fi cea extrasă la tragerea la sorți, atunci tricolorii se vor duela cu Scoția în semifinale (este echipa cu cel mai bun punctaj din Divizia C și va primi, obligatoriu, la tragerea la sorți echipa cea mai slabă). În aceste condiții, partida se va disputa în deplasare, adică în Scoția. Din cealaltă semifinală vor face parte Norvegia și Serbia.



Varianta Islanda



În cazul în care România nu va fi cea extrasă la tragerea la sorți, atunci tricolorii vor completa tabloul play-off-ului în Divizia A. În această variantă, tricolorii se vor duela cu Islanda (suntem tot cea mai slabă echipă din C), iar meciul se va disputa tot în deplasare.



Barajele din Liga Națiunilor vor avea loc anul viitor, la finalul lunii martie. Semifinalele se vor disputa pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie 2020. Finalele vor avea loc pe terenul uneia dintre cele două finaliste, locul fiind stabilit printr-o tragere la sorți.



În această variantă, România ar putea juca în țară o posibilă finală de Liga Națiunilor. Am putea evolua împotriva Norvegiei (dacă vom fi în divizia C) sau a Israelului/ Ungariei (dacă vom fi în Divizia A).



Tragerea la sorți:





Tragerea la sorți a play-off-ului din Liga Națiunilor va avea loc în data de 22 noiembrie, la sediul UEFA de la Nyon (Elveția). Ceremonia începe la ora 13:00 și va fi transmisă în direct de PRO TV.