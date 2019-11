Selecționerul Spaniei, despre Cosmin Contra: "Mi-ar plăcea să rămână. A făcut treabă bună"

România nu va merge direct la Euro 2020, ultima speranță fiind reprezentantă de barajul din Liga Națiunilor. Cu toate că tricolorii au ratat încă o campanie de calificare, Roberto Moreno (selecționerul Spaniei) este de partea lui Cosmin Contra: "Mi-ar plăcea să rămână, a făcut treabă bună".











Robert Moreno, despre parcursul Spaniei







"Îmi dau nota 10 pentru rezultatele şi jocul echipei. Când dai totul tu şi staff-ul tău şi vine un moment în care şi jucătorii fac aceaşi lucru nu poţi să te notezi decât cu nota zece. Am jucat incredibil de bine. Asta îmi spune şi mama când vorbim la telefon şi sunt de acord cu ea. Nu pot să le cer mai mult staff-ului şi echipei decât ceea ce fac. Avem o echipă foarte bună. Sunt şi alte echipe foarte bune, dar într-un turneu final se pot întâmpla multe lucruri" - Roberto Moreno, citat de Mediafax.



Despre Cosmin Contra







"Nu cred că va fi mai uşor. Atunci când e miză e tensiune care poate afecta. Acum nu e nimic în joc. Asta cred că face lucrurile mai periculoase. Mi-ar plăcea ca dacă el vrea, Cosmin să rămână.







A făcut treabă bună. A întinerit echipa, am văzut echipa lui muncind, am văzut lucruri bune şi mi se pare că e un antrenor foarte bun. Am fost puţin pesimişti şi ne-am gândit că în acest meci se va disputa calificarea şi atunci ne-am gândit că oamenii din Madrid vor umple Wanda. Vor fi mulţi români, e o naţiune cu mulţi oameni care locuiesc aici" - Roberto Moreno.



Ultimele meciuri din Grupa F:

De la ora 21:45





Malta - Norvegia

Spania - România

Suedia - Insulele Feroe



Echipe probabile:





Spania: Kepa - Jesus Navas, Albiol, Ramos, Bernat - Ruiz, Busquets, Saul - Oyarzabal, Morata, Alcacer. Selecționer: Robert Moreno





România: Tătărușanu - R. Benzar, Nedelcearu, Burcă, Toșca - R. Marin, T. Băluță - I. Hagi, N. Stanciu, Mitriță - G. Pușcaș. Selecționer: Cosmin Contra