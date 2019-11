Stewarzii s-au repezit să-l prindă pe suporterul care a traversat terenul, dar unul dintre aceştia l-a "dărâmat" din greşeală pe fundaşul oaspeţilor Tomasz Kedziora.

Jucătorul s-a ridicat imediat de pe teren şi s-a îndepărtat de "agresor". Ulterior, fotbalistul a avut nevoie de ingrijiri medicale şi nici stewardul nu s-a simţit bine după impact.

Fanul a fost prins în cele din urmă şi scos de pe teren, însă nu foarte uşor.

Incidentul s-a produs în finalul meciului câştigat de Polonia, cu scorul de 2-1 (Krychowiak '4, Piatek '54 / Dabbur '88), în Grupa G.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ