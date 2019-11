Reacții după România - Suedia 0-2: "Am arătat foarte rău din toate punctele de vedere" / "Aveai senzaţia că joacă o echipă de divizia C cu o echipă de prima ligă"

Înfrângerea suferită în fața Suediei (implicit ratarea calificării la Euro 2020 prin preliminarii) a adus multe critici echipei naționale din partea numelor importante din fotbalul românesc. Marius Șumudică nu a fost de acord cu alegerile făcute de selecționerul Cosmin Contra "Eu niciodată nu jucam 4-4-2 meciul ăsta", în timp ce Cornel Dinu a comparat reprezentativa României cu o echipă "de divizia C". Jucătorii au afirmat că speră încă la calificarea prin intermediul barajului din Liga Națiunilor.





"Nu-i frumos să vorbeşti de un alt antrenor şi nu vreau să îl critic pe Contra. Suedia de 40 de ani joacă 4-4-2. În momentul în care joci contra unei echipe care joacă 4-4-2, automat trebuie să ai om în plus la mijlocul terenului, într-un sistem 4-2-3-1, 3-5-2, ce vrei tu să joci. Să ai om în plus. Noi l-am lăsat pe Băluţă singur, fiindcă Stanciu din punct de vedere defensiv nu poate să acopere zona aia. Băluţă şi el este într-o scădere de formă. A arătat rău astăzi şi nu a putut să acopere foarte mult. Ne-am lovit de un pressing agresiv, nu a avut calitatea... fundaşii noştri centrali nu au calitatea necesară să iasă cu mingea din defensivă. Sunt de acord că pot creşte. Au vină la ambele goluri. De poziţionare. În afară de Mogoş la primul gol, care n-ai voie să faci aşa ceva, partea dreaptă putea. Lor le-a fost foarte uşor să câştige datorită taliei. Fiindcă atât Rus cât şi Nedelcearu nu au calitate tehnică să urce cu mingea la picior.





N-am acoperit bine terenul, între linii s-au primit mingi foarte uşor, ne-au pivotat foarte uşor, au venit cu jucători din spate... Noi n-am putut să ieşim cu construcţie. În lateral – nu lipsea Coman niciodată. Coman şi Mihăilă sunt singurii jucători din Liga I care scot om din joc perpendicular pe poartă. Ce făcea Ilie, ce făcea Panduru. Nu mai sunt jucători de genul ăsta. N-avea voie Coman să lipsească niciodată. Niciodată. Aş fi jucat Coman într-o bandă, Mitriţă în alta. Cu un număr zece, Ianis Hagi, Budescu, Stanciu în spatele vârfului. (…) Aşa jucam eu. Nu ştiu, poate greşesc. Atâta timp cât nu mai aveam încredere în Mogoş, care era primul joc... Păi noi l-am lăsat descoperit total pe băiatul ăsta. N-am avut pic de dublaj. Eu sunt mâhnit, n-ar trebui să fac comentariile asta, că sunt antrenor. Îmi cer scuze că la un moment dat chiar îmi depăşesc atribuţiile, dar nu pot să mă abţin. N-am niciun interes, nu mă interesează echipa naţională, nu sunt în stare cred să fiu selecţioner, eu sunt un antrenor să mă duc zi de zi la muncă, dar nu pot să tac din gură. Foarte multe greşeli individuale, foarte multe pase greşite..." - Marius Şumudică, la Digi Sport.





"Uite ce bucurie, Stoichiţă se pupă cu toată lumea, e fericire! Uite-l şi pe impostorul de Burleanu, e seară reuşită. Am stat să mă gândesc şi m-am gândit o perioadă când dracu a mai fost diferenţa asta şi sfidarea ca joc şi ca atitudine între o echipă străină şi echipa naţională a României. Aveai senzaţia că joacă o echipă de divizia C cu o echipă de prima ligă. Dar nu de la noi, că la noi valorile sunt apropiate.





Nu a fost distanţa asta de joc, diferenţa de execuţii, de aşezare, de cunoaştere a fotbalului niciodată în istoria echipei naţionale. Eu dacă aş fi, dar nu pot să fiu în situaţia asta, pentru faptul că joc cu o echipă naţională care îşi permite să vină cu berea şi cu şampania că ştie că are nişte proşti în faţă, a doua zi m-aş lăsa de fotbal" - Cornel Dinu, la Telekom Sport.





"Este clar că Suedia ne-a surprins ca abordare, cu un presing avansat. Ne-a incomodat vizibil pe construcție, n-am reușit să punem probleme pe faza defensivă. Vulnerabili în partea dreaptă. E prima dată când îl văd pe Mogoș într-un meci, a fost depășit total în prima repriză. Am încercat jocul ăsta direct pe cei doi atacanți, însă fără niciun fel de șansă pe fundașii centrali suedezi. Nu reușim pe benzi să dezvoltăm acțiunile. Ne-au surprins cu jocul acesta extrem de elaborat, nu au cedat deliberat terenul. Noi am fost fără reușite, nu am avut un lider" - Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.





"O seară tristă pentru România. Un meci dezastruos din toate punctele de vedere. Suedia a fost mult mai experimentată. Am văzut greșeli copilărești, o așezare tactică poate prea ofensivă. Vedem la nivelul fundașilor centrali o desincronizare. La primul gol, Rus e ieșit din cadrul porții. Normal ar fi trebuit să fie la prima bară. Iarăși, o chestie de experiență. Vedem o echipă națională lamentabilă, tranziție negativă greoaie" - Ciprian Marica, la PRO TV.





”Suntem dezamăgiți. Așa a fost să fie istoria din această seară. Am avut noroc că ne putem califica în Liga Națiunilor. Avem o șansă acolo și trebuie să profităm. Nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Este puțin enervant să îi vezi că se bucură acasă la tine. Sperăm să terminăm calificările cum trebuie. Am avut noroc. Am depins de alții în Liga Națiunilor. Am pierdut prima șansă și ne-a mai rămas una. Am simțit că putem mai mult și stiu asta. Avem calitate. Simt că ne-a lipsit ceva. Avem calitatea de a face diferența. Cu Norvegia am dovedit că putem. Nu mai are rost să ne gândim la ce a fost. Lucrurile acestea mă depășesc (n. red. Demiterea selecționerului Contra). Cât timp sunt pe teren, încerc să îmi fac datoria” - Ianis Hagi, la Pro TV.





"E normal, suntem dezamăgiți, triști. În teren cred că nu numai eu, ci toți am vorbit după meci, ne-am simțit neputincioși. Nu știu dacă am avut o ocazie clară de gol. Cred că din afară s-a și văzut că ei au câștigat meciul ușor. Nu cred că vreo echipă poate fi așa superioară alteia, mai ales în ziua de azi. Ne-a lipsit agresivitatea, un presing mult mai avansat, dar nu are rost să vorbesc după meci. Nu știu dacă mai e ceva de analizat sau de făcut pentru meciul cu Spania. E bine că noi avem Liga Națiunilor și încercăm să vedem ce putem scoate de acolo.





Sunt dezarmat. Din teren m-am simțit neputincios la fel ca și colegii mei. Nu știu ce mai e de zis. Lumea poate să zică ce vrea, e dreptul lor să critice. Vom vedea ce va fi pe viitor. Nu știu dacă vom avea o răbufnire de orgoliu în Spania. Spania e totuși o echipă mare. În momentul de față și mie mi-e greu. Sunt foarte dezamăgit și trist. Vom vedea ce va fi în Spania" - Nicolae Stanciu, la PRO TV.





"Dacă nu ne-am calificat, e o campanie ratată, dar mai avem o şansă în martie în Liga Naţiunilor şi trebuie să ne gândim la ea. Acum mergem în Spania şi apoi ne vom gândi la viitor. Nu e atmosferă bună, dar ce să facem, să punem pauză carierelor? Trebuie să muncim la echipele noastre de club şi apoi să ne facem treaba şi aici" - Tudor Băluţă, potrivit News.ro.





"Am făcut un meci slab, ne-au dominat din toate punctele de vedere. A fost diferenţă mare, dar trebuie să ţinem capul sus şi să mergem înainte. Putem ajunge din Liga Naţiunilor la Euro, ne legăm de orice şansă" - Denis Alibec, potrivit News.ro.





"Mergem mai departe, suntem trişti, ne doream mai mult. Mai avem o şansă prin Liga Naţiunilor. Ne-am dorit mult să câştigăm acest meci. Ne pare rău că i-am dezamăgit pe suporteri, sper să ne susţină în continuare" - Adrian Rus, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, în etapa a IX-a, penultima, a Grupei F a preliminariilor Euro-2020. "Tricolorii" au ratat calificarea din preliminarii, dar mai au o şansă din Liga Naţiunilor, în martie 2020, de a participa la turneul final, la care şi România organizează meciuri. Din Grupa F se califică Spania şi Suedia.