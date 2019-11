VIDEO FIFPro cere anularea cartonaşului roşu primit de Taison, victimă a rasismului

“Milioane de oameni din întreaga lume au văzut imaginile cu Taison primind cartonaşul roşu după ce şi-a pierdut sângele rece din cauza insultelor rasiste venite din partea fanilor echipei Dinamo. Ca reprezentanţi ai fotbaliştilor profesionişti, vă cerem simbolic anularea cartonaşului roşu. Sancţionarea sa ar trimite un semnal greşit cu privire la rasism din partea comunităţii fotbalului, Ucrainei şi poporului său”, a precizat FIFPro, potrivit L’Equipe.



La partida de duminică, Taison, căpitanul echipei Şahtior Doneţk, a fost eliminat pentru că a răspuns insultelor rasiste venite din tribună.



Pe Stadionul Metalist din Harkov, unde Şahtior îşi dispută meciurile de pe teren propriu, Taison a faultat un adversar, apoi a devenit victima insultelor rasiste venite din tribuna oaspeţilor, în minutul 74 al meciului. Brazilianul le-a arătat degetul mijlociu fanilor şi a şutat o minge înspre sectorul de unde au fost proferate jignirile. Arbitrul a întrerupt partida cinci minute, timp în care jucătorii au mers la vestiare. Taison a părăsit terenul în lacrimi, dar îmbrăţişat şi consolat de jucători ai echipei din Kiev. Înainte de reluarea meciului, internaţionalul brazilian de 31 de ani, care evoluează în Ucraina din 2011, a primit cartonaşul roşu pentru reacţia sa, în minutul 82.



Şahtior s-a impus cu 1-0 în derbiul cu Dinamo Kiev.





Absolutely heartbreaking seeing Shakhtar player Dentinho in tears after receiving racist abuse in today’s game against Dynamo. Taison retaliates by kicking the ball into the crowd and gets sent off. More needs to be done. pic.twitter.com/S9CA5uNfcw