Meciul România-Suedia: Ce muzică motivațională ascultă jucătorii naționalei de fotbal

Avem un meci greu. Spun „avem” pentru că joacă naționala de fotbal, deci suntem cu toții implicați în treaba asta. Jucăm împotriva Suediei, pentru calificarea la Campionatul European din 2020. Teoretic avem voie să pierdem, pentru că mai avem șanse la play-off, dar practic nu ar trebui să ne bazăm pe matematică atunci când vorbim despre fotbal. Ce-i în poartă, preferabil cea a adversarilor, nu-i minciună. Trebuie să câștigăm.Pe lângă faptul că naționala de fotbal nu ne-a dat mari motive de bucurie în ultimii ani, sau ultimele decenii, și avem nevoie măcar de calificarea asta pentru a ne mândri cu ceva în sportul ăsta, România va găzdui și câteva meciuri din turneul de anul viitor. Euro 2020 va avea loc în 12 orașe de pe Bătrânul Continent, inclusiv în București.Ar fi păcat să nu-i vedem pe tricolori în competiție la noi acasă. Pentru că mai sunt doar două meciuri din grupele de calificare și încă nu avem un loc asigurat la turneul final, e clar că parcursul nostru nu a fost spectaculos. Meciul cu Suedia o să fie foarte greu, dar avem un avantaj: se joacă la București.În orice competiție sportivă e mai bine să fi gazdă decât oaspete. Joci altfel când tot stadionul e plin de fani. La nivelul ăsta e mai greu asta cu intimidarea adversarilor, dar totul depinde de ce vor face cei peste 50 mii de oameni care vor fi în tribune. Nimic ilegal, sper.Dacă nu ești încă în priză pentru meciul de diseară, poți să bagi niște muzică. Și fotbaliștii fac la fel înainte să intre pe teren. Tot timpul îi vezi cu căștile în urechi și te întrebi: oare ce ascultă ăștia? Răspunsul l-am aflat dintr-o postare pe blog-ul oficial al Federației Române de Fotbal . E o selecție ciudată.O combinație de rap, rock și muzică populară. Înainte de meci, am ascultat piesele alese de jucătorii care au fost selecționați de antrenorul Cosmin Contra pentru meciul de diseară. Mai erau încă patru piese, numai că jucătorii care le preferă nu se vor regăsi în lotul din această seară. Să văd dacă au vreun efect și asupra mea. A mers treaba. Sunt convins că o să-i învingem pe suedezi. Nu-s la fel de convins de calitatea pieselor, dar uite cu ce am avut de-a face:Ce alegere ciudată. Din start playlist-ul ăsta pare dubios. Fundașul Romario Benzar are gusturi foarte bune la muzică, mai ales în comparație cu alți colegi de echipă, dar nu înțeleg de ce a ales piesa ASTA de la The Beatles. E una dintre cele mai faine trupe din istorie, clar, dar „Yesterday”? E o piesă de jale. Nu-i nici foarte energică. E o baladă despre necazurile din prezent. Nu mă plâng, măcar am reascultat o piesă excelentă dar hai să nu ne lamentăm.Așa mai merge. Departe de a fi cea mai faină piesă din discografia rapperilor din Pantelimon, „Cât poți tu de tare” e perfectă pentru momentele alea tensionate dinainte de meci. Asta-i o piesă motivațională care o să te facă să alergi spre teren, nu la pas, cu încrederea la maximum. În plus, Adrian Rusu a ales o piesă românească, cu un videoclip în care apare și campionul de kickboxing Daniel Ghiță. Vikingii habar n-au ce-i așteaptă.Asta-i o piesă de petrecere, perfectă în contextul în care ai ieșit de pe teren cu trei puncte, dar merge și înainte de meci. Trebuie să te destinzi. Dacă iei totul prea în serios o să clachezi sub presiune. Te iau gândurile și fac ce vor cu tine. Alexandru Cicâldău știe cum să-și liniștească emoțiile în vestiar. Mijlocașul naționalei are 22 de ani. Nu-i de mirare că bagă reggaeton. În schimb următoarea piesă e surprinzătoare:OK, de ce nu? Puiu Codreanu e unul dintre cei mai mari cântăreți de muzică populară din România. E un gen care înseamnă foarte mult pentru foarte mulți români. Nu știam de piesă până acum pentru că „mi-s de la oraș”, dar înțeleg de ce a ales-o Vasile Mogoș. E cât se poate de autentică pentru poporul român. Nu știu dacă asta-i bine sau rău, dar asta-i realitatea. Oricum, restul băieților bagă muzică străină în draci:Fiul celui mai mare jucător din istoria fotbalului românesc o dă pe rap înainte de meci. Spre deosebire de alte piese semnate de Eminem, unde vorbește despre crime, droguri, alte crime, crize de nervi și ce crime plănuiește pe viitor, „Not Afraid” e exact ce trebuie pentru o astfel de partidă. Tricolorii au fost tot timpul criticați pentru faptul că nu au o mentalitate de învingător. Am pierdut partide înainte să intrăm pe teren. Hai să nu fim speriați că nu au ei șapte picioare.Avem așteptări mari de la Nicolae Stanciu. Mijlocașul a jucat foarte bine pe Camp Nou împotriva Barcelonei cu echipa de club Slavia Praga. E în formă și sunt șanse mari să facă treabă și diseară pe Arena Națională. Piesa asta, în schimb, nu-i forță. Mă adoarme în ultimul hal. Probabil o ascultă ca să se calmeze, dar nu-i deloc motivațională. Trecem cu vederea pentru că e vorba de Stanciu și el poate să asculte ce vrea la cât de bine joacă în ultima vreme.Well, Răzvan Marin mai are până să ajungă la statutul de legendă. Are foarte mult potențial și o tonă de talent, dar faptul că încălzește banca de rezerve la Ajax Amsterdam nu prea-l ajută. În fotbal trebuie să joci constant, altminteri uiți ce înseamnă competiția și-ți irosești tot talentul. La națională are șansa să dovedească din nou de ce e unul dintre cei mai promițători mijlocași din România la ora actuală.Doamne, dă-i putere lui Pușki să dea șapte goluri diseară.