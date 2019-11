Gică Hagi, sfaturile pentru elevii lui Contra și ce spune despre situația lui Ianis la Genk: "A fost oprit din creştere"

Prezent în studioul Telekom Sport, Gheorghe Hagi a vorbit despre partida României cu Suedia, dar și despre situația dificilă a lui Ianis la Genk. Tehnicianul celor de la FC Viitorul le-a oferit câteva sfaturi elevilor lui Contra pentru duelul cu nordicii: trebuie să fii iute în tot ce faci - în gândire, în mişcare, în pasare. În plus, Hagi nu are un răspuns concret despre faptul că fiul său nu mai este titular la campioana Belgiei: "Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu e bine, pentru că el a fost oprit din creştere".

"Am văzut meciul Italia - Suedia (n.r barajul pentru CM 2018 - Suedia s-a calificat după 1-0 și 0-0 cu Italia), unde italienii au atacat mult pe lateral şi cred eu că au făcut greşit, cu centrări, unde nu au avut nicio şansă. Meciul seamănă puţin, că Italia avea nevoie de victorie şi Suedia să nu piardă. O Suedia care se va apăra foarte bine, compactă, scurtă, cu jucători masivi, care dacă joci previzibil, lent şi n-o să fii iute în jumătatea lor, pe combinaţie, cu o construcţie lentă şi pe combinaţii, finalizare, n-o să fii iute şi combinativ, eu zic că nu o să avem şanse foarte multe",