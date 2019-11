Gică Hagi, sfaturile pentru elevii lui Contra și ce spune despre situația lui Ianis la Genk: "A fost oprit din creştere"

Prezent în studioul Telekom Sport, Gheorghe Hagi a vorbit despre partida României cu Suedia, dar și despre situația dificilă a lui Ianis la Genk. Tehnicianul celor de la FC Viitorul le-a oferit câteva sfaturi elevilor lui Contra pentru duelul cu nordicii: trebuie să fii iute în tot ce faci - în gândire, în mişcare, în pasare. În plus, Hagi nu are un răspuns concret despre faptul că fiul său nu mai este titular la campioana Belgiei: "Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu e bine, pentru că el a fost oprit din creştere".





"Am văzut meciul Italia - Suedia (n.r barajul pentru CM 2018 - Suedia s-a calificat după 1-0 și 0-0 cu Italia), unde italienii au atacat mult pe lateral şi cred eu că au făcut greşit, cu centrări, unde nu au avut nicio şansă. Meciul seamănă puţin, că Italia avea nevoie de victorie şi Suedia să nu piardă. O Suedia care se va apăra foarte bine, compactă, scurtă, cu jucători masivi, care dacă joci previzibil, lent şi n-o să fii iute în jumătatea lor, pe combinaţie, cu o construcţie lentă şi pe combinaţii, finalizare, n-o să fii iute şi combinativ, eu zic că nu o să avem şanse foarte multe", a declarat Hagi, la Telekom Sport.







"Cu o echipă nordică mereu trebuie să ştii să joci rapid, iute, pentru că ea, dacă e nordică, e puternică, sunt înalţi, au fizic şi tu trebuie să fii iute. Iute în tot ce faci: în gândire, în mişcare, în pasare", a completat Hagi.







Meciul România vs Suedia, din preliminariile Euro-2020, se va dispută vineri pe Arena Naţională, de la ora 21:45, putând fi urmărit în direct pe Pro TV și LiveText pe HotNews.ro. În tur, la Stockholm, suedezii s-au impus cu scorul de 2-1.







Mentalitatea de a câştiga, nu de a încerca să fii în grupe





"Strategia mea e să câştigi, să te duci aproape şi să câştigi. Pe timpul meu, în fotbalul românesc, exista această mentalitate, de a câştiga, nu de a încerca să fii în grupe, de a te duce acolo. Din păcate, după ce a venit globalizarea, în '90, noi nu ne-am dezvoltat, cei de afară s-au dezvoltat foarte mult. Adică diferenţa între noi şi Real Madrid, între Steaua şi Real Madrid s-a dus de nu ştiu câte ori. Ei au ajuns la un miliard, iar noi la zece milioane buget.





Hagi, încrezător că România poate câştiga un Campionat Mondial în 10 ani





Nu cred că în România nu există copii foarte talentaţi. Ştiu să joace fotbal, au talent şi ar putea să joace fotbal la nivel foarte ridicat, dacă ştii să-i selectezi, dacă ştii să-i găseşti, să-i formezi foarte bine, poţi să te baţi cu orice ţară din lume. Totul se construieşte în 10 ani, să lucrezi ceva puternic. În zece ani, poţi să devii campion mondial" , a declarat Gheorghe Hagi la Telekom Sport.





Despre situația lui Ianis Hagi la Genk





Ianis Hagi a jucat doar 27 de minute în ultimele cinci meciuri la Genk. În plus, la ultimele două partide nu a fost utilizat deloc.







"Dintr-o dată, nu ştiu ce s-a întâmplat. Nici el nu înţelege, nici eu, pentru că lucrurile mergeau fantastic. El era într-o formă şi pe o pantă ascendentă incredibilă. Juca extraordinar de bine, dovedind că echipa câştiga cu el. De când el nu mai joacă, echipa nu a mai câştigat".







"Nu e problema că el a stat un meci, ci că a stat mai multe meciuri. Un meci poţi să nu joci, că eşti obosit, cum s-a zis în public. Dar trebuie să joci, nu poţi să dispari. Atunci, dacă se întâmplă aşa, e ceva... Întrebi de ce şi nu găseşti răspuns. Nimeni nu are răspuns. Nu e bine, pentru că el a fost oprit din creştere. Evoluţiile pe care le avea erau de la bine în sus, spre foarte bine", a spus Gheorghe Hagi.