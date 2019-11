Contra: "M-am simțit jignit de faptul că Suedia și-a prezentat echipamentul pentru Euro, ne desconsideră"

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Cosmin Contra, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că s-a simţit jignit de faptul că echipa Suediei, şi-a prezentat echipamentul oficial pentru EURO 2020 înainte de meciul direct, ceea ce ar reprezenta o desconsiderare a adversarului, informează Agerpres.





"Eu personal m-am simţit jignit, înseamnă că ne desconsideră. Sper să fie la fel şi pentru jucători, să se mobilizeze şi mai tare", a spus Contra.



Tehnicianul consideră că naţionala Suediei este o echipă solidă, cu jucători care se cunosc foarte bine, jucând împreună în ultimii 5-6 ani: "Eu cred că Suedia este o echipă puternică din toate punctele de vedere, care are un bloc de jucători de bază de aproape şase ani de zile, este o echipă foarte sudată în toate compartimentele. Este o echipă tip care se revede în ultimii patru-cinci ani, au jucători cu mare experienţă, care ne pot pune în dificultate, dar ce e mai important este calitatea Suediei, care este o echipă solidă din toate punctele de vedere. Noi trebuie să câştigăm, nu aveam această posibilitatea de a face egal, pentru că am ieşi din cărţile calificării, trebuie neapărat să câştigăm. Vor fi faze de joc în care vom ataca şi altele în care datorită forţei ofensive a Suediei să jucăm şi în apărare, trebuie să jucăm foarte bine şi în apărare. Vom încerca să dăm gol şi goluri, acesta este singurul mesaj pe care îl voi transmite jucătorilor. Şanse au toţi să joace, 98% sunt sigur de cei care vor intra mâine pe teren. Vom pune în teren jucători care să poată facă faţă acestei echipe a Suediei. Nu a fost doar Ionuţ Radu neconvocat pentru această partidă, au fost mai mulţi, eu prefer să vorbesc despre jucătorii convocaţi, care vor încerca să ne ducă la Campionatul European".



Cosmin Contra a afirmat că meciul cu Norvegia, scor 1-1, e un etalon pentru evoluţia naţionalei României în ultima perioadă.



"Cred că la meciul cu Norvegia am arătat mult mai bine pe durata celor 90 de minute, am fost mult mai siguri pe noi şi din punct de vedere defensiv, dar din păcate am primit un gol în minutul 93. Meciul cu Norvegia trebuie să fie de referinţă şi mâine să dăm mai multe goluri, pentru că la meciul cu Norvegia ne-am creat multe ocazii şi am reuşit să dăm doar un gol. Dacă vom reuşi să transformăm în goluri şansele de mâine vom avea o posibilitate mult mai mare de a câştiga", a mai spus Cosmin Contra.



Selecţionerul nu a dorit să comenteze referirile făcute de presa suedeză la faptul că suporterii români ar avea un comportament rasist: "Nu vreau să comentez, dar în niciun caz poporul român şi suporterii români nu sunt rasişti. Este o imagine nedreaptă".



Portarul Ciprian Tătăruşanu a declarat că pentru a câştiga partida de vineri tricolorii trebuie să aibă un plus faţă de celelalte partide din preliminarii.



"Am fost optimişti înainte de fiecare meci, ne-am luptat de la egal la egal cu fiecare echipă în parte. Mâine trebuie să facem ceva în plus, trebuie să fim superiori Suediei pentru a câştiga. Gazonul este mai bun decât la meciul cu Norvegia, cred că iarba avut timp să se prindă mai bine", a spus Tătăruşanu.







Căpitanul echipei Suediei, Andreas Granqvist, a afirmat că decizia de prezentare a echipamentului pentru EURO 2020 înaintea meciului cu România nu a aparţinut jucătorilor, dar că şi-ar dori să-l folosească la turneul final: "Nu a fost o decizie care a ţinut de noi să schimbăm echipamentul. Este o practică la doi ani să schimbăm acest echipament şi pur şi simplu s-a potrivit înaintea meciului cu România. Sperăm să fie echipamentul pe care să îl purtăm la turneul final, dar a fost o decizie care nu a ţinut de noi".





Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte în ultimele două partide din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020 selecţionata Suediei, vineri (ora 21:45), pe Arena Naţională din Capitală, şi reprezentativa Spaniei, luni 18 noiembrie (ora 21:45), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.



După opt partide disputate, România ocupă locul 3 în Grupa F a preliminariilor, cu 14 puncte, şi are nevoie de o victorie în partida cu Suedia şi un rezultat de egalitate cu Spania pentru a se califica la EURO 2020.