LiveText România - Finlanda 2-1 (Rep. I) / "Dublă" de senzație a lui Mihăilă în doar opt minute

Euro 2021 U21, preliminarii

30' Boboc acuza o accidentare la coapsa stanga. Iese la marginea terenului pentru ingrijiri medicale.







26' Morutan centreaza foarte bine in careu, mingea il depaseste pe un fundas advers, dar Mihaila rateaza intalnirea cu balonul.







24' Lovitura libera de la distanta pentru finlandezi. Elevii lui Radoi stau bine in aparare si reusesc sa indeparteze rapid mingea din careul lui Vlad.







16' Gool Romania! Acelasi Mihaila (19 ani) ii aduce pe tricolori in avantaj. Ciobanu il vede foarte bine pe Mihaila, aflat nemarcat in careul de 16 metri. Mijlocasul Craiovei inscrie intr-un mod asemanator cu cel de la primul gol, sut bine plasat la coltul lung. Jaaskelainen a fost din nou spectator. Romania - Finlanda 2-1.







8' Gool Romania! Tricolorii restabilesc rapid egalitatea gratie unui gol superb al lui Valentin Mihaila. Dupa un stop excelent la marginea careului de 16 metri, jucatorul Universitatii Craiova a sutat perfect la coltul lung si l-a lasat fara replica pe portarul Finlandei. Romania - Finlanda 1-1.







3' Gool Finlanda! Boboc este depasit extrem de usor de Valakari in flancul drept, finlandezul centreaza in fata portii, iar Kairinen are de indeplinit o simpla formalitate. Morutan a ajuns prea tarziu ca sa il mai poata impiedica pe mijlocasul oaspetilor sa suteze. Romania - Finlanda 0-1.







1' A inceput meciul de la Voluntari. Finlanda a avut lovitura de start.







Se intoneaza imnurile celor doua tari. Primul este al Finlandei.







Cele doua formatii ies de la vestiare. In ciuda frigului, pe stadionul "Anghel Iordanescu" sunt multi copii.







Echipa națională de tineret a României dispută joi al patrulea meci din preliminariile Euro 2021, împotriva Finlandei. Confruntarea are loc pe stadionul "Anghel Iordănescu" (Voluntari), de la ora 20:00, putând fi urmărită în direct pe Pro TV și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele de start:





ROMÂNIA: 1. Vlad – 18. Rațiu, 4. Pașcanu-cpt, 15. Chindriș, 2. Boboc – 20. Ciobanu, 14. Oaidă, 10. Moruțan – 8. Man, 9. Ganea, 7. Mihăilă. Selecționer: Mirel Rădoi





Rezerve: 12. Aioani – 5. Itu, 6. Grigore, 11. Petre, 13. Ciobotariu, 16. Merloi, 17. Olaru, 19. Vlădoiu, 22. Moldoveanu



FINLANDA: 1. Jaaskelainen – 2. Halme, 4. Pikkarainen, 3. Sundman – 14. Virtanen, 16. Lingman, 6. Kairinen, 11. Valakari, 18. Assehnoun – 7. Soisalo, 9. Kaliman. Selecționer: Juha Malinen





Rezerve: 12. Keto, 5. Hyvarinen, 8. Oksanen, 10. Ylatupa, 13. Vertainen, 15. Hakkinen, 17. Mainepaa, 19. Banza, 20. Kouassivi-Benissan



Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Irlanda condusă la centru de Robert Hennessy. Acesta va fi ajutat de asistenții Allen Lynch și Dermot Broughton, iar al patrulea oficial va fi Graham Kelly.