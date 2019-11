Selecţionerul Suediei, înaintea duelului cu România: "Ne-am pregătit foarte bine. Sunt încrezător"

​Selecţionerul Suediei, Janne Andersson, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este încrezător înainte de meciul cu România, precizând că elevii săi s-au pregătit foarte bine. El a menționat că în fotbalul actual nu se mai poate vorbi despre o echipă favorită şi că formaţia sa depinde de propriul joc în partida de pe Arena Națională.







"Nu cred că mai putem vorbi de favoriţi în fotbalul de astăzi, totul depinde de noi, ne concentrăm pentru această partidă, depindem de jocul nostru, ne-am pregătit foarte bine pentru meciul de mâine şi vom vedea la finalul partidei care este echipa mai bună şi nu echipa care a fost favorită. Sunt încrezător înainte de meci. Cu siguranţă mi-aş dori să jucăm pe acest stadion la EURO 2020, este un stadion frumos", a declarat Andersson.





Motivul pentru care au pregătit ultimele două jocuri în Cipru





"Aţi fost în Stockholm în noiembrie? Acesta este motivul pentru care am fost în Cipru. Lucrăm foarte mult antrenamente tactice la nivelul echipei naţionale a Suediei şi am preferat Cipru pentru că este o vreme mult mai bună decât la Stockholm şi am putut să ne pregătim în condiţii mult mai bune. Am făcut acelaşi lucru şi acum trei ani când am jucat împotriva Franţei, am mers în Spania atunci".





"Am discutat despre paşii pe care îi vom urma în caz de rasism"





"Am avut o întâlnire acum trei-patru zile cu jucătorii şi am discutat despre paşii pe care îi vom urma în cazul în care astfel de evenimente se vor petrece. Nu facem un mare tam-tam din această discuţie, dar trebuie să ne pregătim pentru orice situaţie. Dacă nu s-a petrecut până acum, nu putem decât să sperăm că nu se va petrece nici mâine", a mai spus selecţionerul Suediei.





În tur, la Stockholm, suedezii s-au impus cu scorul de 2-1. Golul tricolorilor a fost reuşit atunci de Claudiu Keşeru.







15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).









1. Spania (19-5) 20 puncte - a obținut calificarea2. Suedia (18-9) 153. România (17-8) 144. Norvegia (13-10) 115. Feroe (4-23) 36. Malta (2-18) 3