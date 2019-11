Marius Baciu a clarificat situația: "M-a reclamat un părinte de la Daco-Getica că aş fi luat eu bani şi nu l-am băgat pe fii-su"

„Am fost într-o situaţie pur şi simplu jenantă. Chiar nu credeam că pot să fiu învinuit pentru asemenea lucruri. M-a reclamat un părinte de la Daco-Getica că aş fi luat eu bani şi nu l-am băgat pe fii-su. Mai multe va spune domnul avocat.

Sunt şocat şi de ce s-a scris. Eu sunt contra pariurilor. Nu am intrat niciodată într-o casă de pariuri. Toată situaţia a fost nemulţumirea unui părinte de la Daco-Getică, cu ameninţări. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta, nu am negat. Eu vă spun că am fost şi sunt părinte de copil şi am investit într-o şcoală de fotbal şi nu mi-am favorizat copilul meu.

Chiar am avut probleme din cauza investiţiilor pe care le-am făcut. Să ajung să fiu învinuit că am luat bani de la el şi nu am băgat copilul lor. Aşa să le ajute Dumnezeu la fiecare.

M-a speriat foarte tare situaţia. Vlad (n.r. – avocatul Vlad Hosu) m-a atenţionat să nu fac nicio mişcare până nu vorbesc cu el. Mai mult a durat până a venit Vlad. Declaraţia a fost o jumătate de oră. Am fost comunicativ şi le-am explicat cu sinceritate ce s-a întâmplat. Le-am spus adevărul. Eu cred că am fost şi sunt un tip corect în orice privinţă.

Eu n-am putut să mă bucur de rezultatul meciului. Pentru mine a fost ceva... Am medicamentele în buzunar. M-au luat pe nepusă masă, poţi să cazi şi să mori. Te poţi aştepta la orice, că nu ştiam despre ce e vorba. Eu sunt corect şi lumea fotbalului mă cunoaşte. Să mi se aducă asemenea acuzaţii, e jenant”, a afirmat Marius Baciu, potrivit sport.ro.





Avocatul lui Baciu, Vlad Hosu, a declarat că tehnicianul are calitate de suspect. “Nu este nicio legătură cu mafia pariurilor. Acuzaţia e destul de facil de demontat. Nu e vreo probă că a săvârşit vreo faptă penală, nu are nicio măsură preventivă. Se vor continua cercetările pentru a demonstra că nu este vinovat. Acum are calitate de suspect. Nu s-a luat niciun fel de măsură preventivă”, a explicat el.