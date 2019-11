Ofertă surpriză de cumpărare a clubului Napoli - Aurelio De Laurentiis are "pe masă" 560 de milioane de euro

​Daily Mail anunță că familia lui Sheikh Al Thani, care patronează PSG, i-a oferit 560 de milioane de euro lui Aurelio De Laurentiis pentru a cumpăra clubul italian, informează Mediafax.





Situația la Napoli e tensionată. Fanii i-au criticat pe jucători, dar și pe patronul Aurelio De Laurentiis. A cerut ca echipa să rămână în cantonament după meciul din Liga Campionilor cu Salzburg până sâmbătă când era partida din Serie A cu Genoa, dar fotbaliștii nu au respectat ordinul și riscă sancţiuni, conducătorul dorind să le reducă salariile cu 25%.







Rezultatele nefaste și scandalul din cadrul clubului îl poate face pe omul de afaceri să renunțe la echipă, iar șeicii de la PSG au înaintat deja o ofertă de 560 de milioane de euro.



De Laurentiis e patron la Napoli de 15 an și deține și Bari, echipă din Serie C, iar presa italiană anunță că sunt șanse mari ca acesta să accepte oferta celor de la PSG. ”Sentimentul e că De Laurentiis și-a pierdut interesul în Napoli și acum se confruntă cu o deizie majoră, dacă să vândă Napoli și să rămână cu echipa din Srie C, Bari, ca fiind singurul său club din Italia.







Fanii lui Napoli vor să fiei ”dădăciți” și iubiți, așa că el are doi ”copii”, nu unul. Napoli și Bari nu pot fi în aceeași ligă. Președintele trebuie să aleagă și să o facă rapid. În opinia mea, jucătorii o percep ca pe o ruptură de conducere. De Laurentiis este un mare investitor, dar acum trebuie să-și demonstreze din nou calitățile Bari sau Napoli. Trebuie să aleagă”, se arată în Gazzetta dello Sport.