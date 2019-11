VIDEO David Villa se retrage din activitate: "Prefer să mă las eu de fotbal, înainte ca fotbalul să mă lase pe mine"

Format la Sporting Gijon, David Villa a evoluat de-a lungul carierei la Real Zaragoza (2003-2005), Valencia (2005-2010), FC Barcelona (2010-2013), Atlético (2013-2014), New York City FC (2014-2018), Melbourne City (2014) şi Vissel Kobe (2019 - prezent).

Palmaresul lui David Villa:

3 titluri în Spania: 2011, 2013 (cu Barcelona) și 2014 (cu Atletico Madrid)

3 Cupe ale Spaniei: 2004 (Real Zaragoza), 2008 (Valencia) și 2012 (Barcelona)

3 Supercupe ale Spaniei: 2004 (Real Zaragoza), 2010 și 2011 (Barcelona)

Liga Campionilor: 2011 (Barcelona)

Supercupa Europei: 2011 (Barcelona)

Cupa Mondială a Cluburilor: 2011 (Barcelona)

Campionatul Mondial: 2010 (Spania)

Campionatul European: 2008 (Spania)

Mesajele echipelor la care a evoluat David Villa:



