Genk l-a demis pe antrenorul Felice Mazzu - O nouă șansă pentru Ianis Hagi

Racing Genk, campioana en-titre a Belgiei, la care evoluează românii Ianis Hagi şi Vladimir Screciu, a anunțat, marți, că a încheiat colaborarea cu antrenorul Felice Mazzu. Ultima înfrângere din campionat (0-2 cu Gent) i-a fost fatală tehnicianului belgian.





De asemenea, clubul belgian precizat că le-a reziliat contractele şi asistenţilor Tom Van Imschoot, Denis Dessaer și Sandro Salamone.





"Tendinţa din cursul ultimelor săptămâni este din ce în ce mai negativă, iar conducerea clubului nu mai este convinsă că staff-ul tehnic actual mai poate schimba lucrurile. Clubul a ţinut cont de faptul că echipa este în reconstrucţie după câştigarea titlului de campioană, însă diferenţa între calitatea intrinsecă a grupului de jucători şi performanţele obţinute este prea mare", se precizează pe site-ul oficial al lui Genk.





Sub conducerea lui Mazzu (53 ani), numit în funcţie înaintea acestui sezon, Genk are șase victorii, șase înfrângeri și două remize în actuala ediție din Jupiler League, aflându-se pe locul 9 în clasament, cu 20 de puncte, după 14 meciuri jucate.







Genk nu are o situație bună nici în Champions League, unde a înregistrat trei înfrângeri (2-6 cu Salzburg, 1-4 și 1-2 cu Liverpool) și o remiză (0-0 cu Napoli), aflându-se pe ultimul loc după patru etape.







Până la numirea unui nou antrenor principal, interimatul va fi asigurat de secundul Domenico Olivieri, asistat de Kevin Van Dessel.





Ianis Hagi, despre situația sa de la Genk:





Ianis Hagi a vorbit despre situația sa de la Genk, luni, la revenirea în țară pentru meciurile naționalei României din preliminariile pentru Euro 2020. El a jucat doar 27 de minute în ultimele cinci meciuri la Genk. În plus, la ultimele două partide nu a fost utilizat deloc.







"Normal că sunt puțin dezamăgit de situația în care am fost în ultima perioadă. Înainte de perioada asta am avut meciuri consecutive în care am fost titular, jucam bine, mă simțeam bine.





Dintr-odată nu am mai jucat, nu știu de ce. Asta e situația, astea sunt deciziile antrenorului. Sper ca după națională, când mă voi întoarce, situația să se schimbe, mă refer la situația mea", a spus Ianis Hagi, luni, potrivit Digi Sport.