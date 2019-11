Răzvan Burleanu dezminte - Cosmin Contra nu a fost amendat pentru că l-a înjurat pe George Pușcaș

​Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a negat faptul că federaţia l-ar fi amendat pe selecţionerul Cosmin Contra pentru faptul că l-a înjurat pe atacantul George Puşcaş, după ce fotbalistul echipei Reading a ratat un penalti, în meciul cu Norvegia, informează News.ro.





"Am citit şi eu şi am avut această surpriză să aflu că se întâmplă lucruri care nu se decid la nivelul federaţiei. Este o ştire falsă", a declarat Burleanu, după ce gsp.ro a scris că selecţionerul a fost amendat cu 6.500 de euro, reprezentând 20 la sută din salariul tehnicianului pe o lună.



El a salutat revenirea jucătorilor Constantin Budescu şi Denis Alibec la echipa naţională, pentru meciurile cu Suedia şi Spania.



"Atât staff-ul tehnic, cât şi jucătorii îşi doresc foarte mult să obţină această calificare. Sper să putem să ne calificăm şi să putem lega două calificări la două campioante europene consecutive, acesta este lucrul cel mai important, mai ales că din spate vine o generaţie tânără foarte bună şi are nevoie de această scenă unde să poată să evolueze, pe de o parte un campionat european şi după aceea la jocurile olimpice.







În primul rând ne dorim această victorie şi jucătorii trebuie să facă totul pentru a o obţine, după aceea o să vorbim despre meciul cu Spania. Avem nevoie de 11 magicieni în teren, 11 jucători care în acelaşi timp să facă şi faza ofensivă, şi faza defensivă ca să putem să câştigăm. Mă bucur că şi Budescu, şi Alibec au revenit la echipa naţională, era un pas normal, atât timp cât au făcut meciuri foarte bune la Astra, iar Budescu cred că a încântat pe fiecare cu execuţiile sale", a precizat şeful FRF.