Ianis Hagi: "Sper să ne răzbunăm pentru generaţia lui tata în faţa Suediei la un CM"

România se va întâlni pe teren propriu, Arena Naținală, cu Suedia, vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, în timp ce, ultima partidă din preliminariile pentru Campionatul European se va disputa, în deplasare, cu Spania, pe 18 noiembrie, tot de la 21:45, scrie Mediafax.





"Sper să ne răzbunăm pentru generaţia lui tata în faţa Suediei la un Campionat Mondial. Nu va fi ca o răzbunare acum dacă vom bate. Pot să spun că sunt asemănător ca profil cu Budescu. Selecționerul decide dacă pot juca in acelaşi timp cu Budescu. Eu pot să joc şi în bandă", a spus Ianis Hagi, pe aeroportul Henri Coandă.În plus, mijlocașul în vârstă de 21 de ani a vorbit și despre situația sa la echipa de club, Genk:"Sunt dezamăgit de situaţia de la club. Pentru că eram într-o formă bună, iar deodată nu am mai jucat. Sper să se schimbe situaţia de la club după aceste meciuri de la naţională"