Liga 1: Dinamo - CFR Cluj 0-0

CFR Cluj, liderul Ligii I, a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I.





Dinamo a ratat șansa să se apropie de locurile de play-off. Acest rezultat de egalitate o duce la 21 de puncte, fiind în acest moment la cinci lungimi de locul șase, Gaz Metan Mediaș.





Bucureștenii nu au avut prea multe ocazii de gol duminică seară, reușind să expedieze de două ori balonul pe spațiul porții. Nici CFR-ul nu a forțat, iar antrenorul Dan Petrescu a părut că se mulțumește cu un rezultate de egalitate, ținând cont de faptul că echipa venea după o victorie foarte importantă în grupele Europa League, cu Rennes (scor 1-0).





Feroviarii rămân pe primul loc, însă la o diferență mică față de următoarele clasate. Are două puncte peste locul doi, Viitorul Constanța, trei peste Astra Giurgiu și Universitatea Craiova și patru peste vicecampioana de anul trecut, FCSB.





În următoarea etapă, Dinamo va juca împotriva echipei Academica Clinceni, în deplasare, iar CFR Cluj primește vizita celor de la Chindia Târgoviște, scrie Mediafax.







Au evoluat următoarele echipe:



Dinamo: Piscitelli - D.Ciobotariu, M.Popescu, Puljic, Corbu (De Moura ‘46) - Mrzljak, Filip - Sorescu, Nistor, Moldoveanu (Popa ’76) – Perovic (Montini ’61).



CFR Cluj: Arlauskis - Susisc, Vinicius, Boli, Camora – Itu (Aurelio ’46), Hoban, Păun (Omrani ’86) - Costache, Rondon, M. Pereira (Bordeianu ’46).



Cartonaşe galbene: Puljic ’80 / Aurelio ‘78



Arbitri: Ovidiu Haţegan - Radu Ghinguleac, Sebastian Gheorghe - Andrei Antonie



Observatori: Ioan Onicaş, Romulus Chihaia





Petrescu: "Am avut penalti clar la Păun. Dar n-avem ce să reproşăm arbitrului, a avut un meci bun"







“A fost o pauză normală, n-am exagerat pentru că jucam împotrva unei echipe bune, într-o formă bună. Era impritant să nu facem cadouri, să nu greşim. Când au avut o bară am pierdut un pic moralul şi în repriza a doua au venit peste noi. Am avut un penalti clar la Păun şi vreo 3-4 ocazii clare. Dacă marcam, victoria era meritată. Dar n-avem ce să reproşăm arbitrului, până la urmă a avut un meci bun. Schimbările au fost inspirate, dar din păcate nu am câştigat. (…) Voi continua pe linia asta pentru că n-avem ce face. O să avem un program infernal. Arlauskis iar a apărat astăzi, a avut una şi a scos excelent. Mă bucur că a venit la meci, pentru că avea un dubiu, avea o problemă la umăr”, a spus Petrescu la Look Plus.







Rezultatele etapei a 16-a din Liga 1:



Vineri, 8 noiembrie



Astra Giurgiu - FC Voluntari 1-0

FC Hermanstadt - Viitorul 1-1



Sâmbătă, 9 noiembrie



Academica Clinceni - Politehnica Iași 1-0

Chindia Târgoviște - Universitatea Craiova 1-1

FC Botoșani - FCSB 0-2



Duminică, 10 noiembrie





Sepsi Sf Gheorghe - Gaz Metan Mediaș 0-1

Dinamo - CFR Cluj 0-0





Clasament:



1. CFR Cluj 31 puncte

2. Viitorul 29

3. Astra 28

4. Universitatea Craiova 28

5. FCSB 27

6. Gaz Metan 26

7. FC Botoșani 22

8. Poli Iași 21

9. Dinamo 21

10. Chindia Târgoviște 17

11. Sepsi 16

12. Academica Clinceni 14

13. FC Hermannstadt 14

14. FC Voluntari 7